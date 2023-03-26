Друга група артилеристів завершує опановувати САУ AS90

Вишкіл для українських артилеристів на британських САУ AS90 проводиться під контролем Королівської школи артилерії Великобританії, повідомили в міноборони України.

Уже друга група українських артилеристів завершує курс навчання на 155-мм британських самохідних артилерійських установках (САУ) AS90 у Великобританії, які Лондон раніше обіцяв надати Києву. Про це в неділю, 26 березня, повідомило міністерство оборони України.

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"Понад 1000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації програми, що здійснюється на об'єктах міністерства оборони Великої Британії (...). Навчання на AS90 проходить у спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії й проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку", - йдеться в повідомленні.

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У міноборони України зауважують, що AS90 - це "гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, водночас даючи йому змогу вражати цілі на великій відстані".

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Також в українському оборонному відомстві наголосили, що Великобританія стала першою країною, яка вирішила передати Україні основні бойові танки західного зразка, подарувавши ескадрон танків Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми артсистем AS90 у "високій готовності" та дві батареї в "різному ступені готовності".

Нагадаємо, 14 січня уряд Великобританії повідомив, що передасть Україні близько 30 САУ AS-90.