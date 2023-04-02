Друга група артилеристів ЗСУ завершила навчання на САУ AS90

"Ця програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - зауважили в британському міноборони.
Раніше в українському оборонному відомстві повідомляли, що ці навчання проходять у спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії й проводяться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку Великобританії.
В Україні зауважують, що AS90 - це високоточна сучасна артилерійська система, яка "забезпечує броньований захист свого екіпажу, водночас даючи йому змогу вражати цілі на великій відстані".
У січні уряд Великобританії пообіцяв передати Києву 30 таких установок.