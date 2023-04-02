Друга група артилеристів ЗСУ завершила навчання на САУ AS90

Лондон обіцяв надати Києву 30 САУ AS90 і вже навчив дві групи українських артилеристів ними користуватися.

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1 год. тому 1 год. тому

Друга група українських артилеристів завершила навчання на 155-міліметрових самохідних артилерійських установках AS90 у Великобританії, повідомило у неділю, 2 квітня, у Twitter міністерство оборони Сполученого Королівства.

"Ця програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - зауважили в британському міноборони.

Раніше в українському оборонному відомстві повідомляли, що ці навчання проходять у спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії й проводяться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку Великобританії.

В Україні зауважують, що AS90 - це високоточна сучасна артилерійська система, яка "забезпечує броньований захист свого екіпажу, водночас даючи йому змогу вражати цілі на великій відстані".

У січні уряд Великобританії пообіцяв передати Києву 30 таких установок.

Нагадаємо, на початку тижня до України повернулися військові, які проходили навчання на британських танках Challenger 2. Ці танки вже прибули в Україну.