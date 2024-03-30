Боррель: Удари РФ посилюють рішучість ЄС захищати Україну

Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував нещодавні удари військ РФ по українській енергосистемі. Він запевнив, що ЄС ще рішучіше захищатиме Україну.

Після нещодавніх ударів військ РФ по енергетичній інфраструктурі України рішучість Європейського Союзу захищати її лише посилюватиметься. Про це суботу, 30 березня, заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масштабні напади на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу. Рішучість ЄС захищати Україну лише посилюватиметься", - зазначив він у публікації у соцмережі X.

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, що останніми днями війська РФ намагаються цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використовуючи для цього і дрони, і ракети різних типів.

Так, масована атака 22 березня стала наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час. Тоді, зокрема, війська РФ поцілили в ДніпроГЕС - найбільшу гідроелектростанцію України. Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару 22 березня була зруйнована Зміївська теплова електростанція (ТЕС) - одна з найбільших у Харківській області.

У ніч на 29 березня війська РФ завдали чергового масованого удару. Цілили, зокрема, в Канівську та Дністровську ГЕС. Через пошкодження внаслідок удару у шести областях запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.

В ніч 30 березня російські війська атакували Україну 12 ударними безпілотниками Shahed-136/131. Цілями атаки знов стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

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