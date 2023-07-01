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ПолітикаБразилія

Болсонару заборонили балотуватися в президенти

Ольга Журавльова
6 хв. тому

Вищий виборчий суд Бразилії визнав експрезидента країни Болсонару винним у зловживанні владою і підриві демократії. Йому заборонено висувати свою кандидатуру в президенти впродовж восьми років.

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Експрезидент Бразилії Жаїру Болсонару
Експрезидент Бразилії Жаїру БолсонаруФото: Mateus Bonomi/AA/picture alliance

Експрезиденту Бразилії Жаїру Болсонару Вищий виборчий суд заборонив до 2030 року висувати свою кандидатуру на виборах глави держави та обіймати інші державні посади. Про це стало відомо в ніч на суботу, 1 липня.

Як повідомляють ЗМІ, оголошення вироку почалося ще 27 червня. Зокрема, прокуратура звинувачує Болсонару у зловживанні владою і державними ЗМІ, а також у підриві демократії в країні. В основу обвинувачення ліг запис заходу, що транслювався в липні 2022 року в ефірі державного телебачення. Тоді Болсонару, користуючись презентацією у форматі PowerPoint, протягом години розповідав про ненадійність електронних машин для голосування, не підкріплюючи свої слова жодними доказами. У жовтні він програв у другому турі президентських виборів Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

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Штурм президентського палацу прихильниками Болсонару

Прихильники Болсонару, які вважали, що результати виборів було підтасовано, 8 січня 2023 року, за кілька днів після інавгурації Лули, влаштували штурм президентської резиденції, будівлі Конгресу і Верховного суду. У червні судді Вищого виборчого суду визнали, що  експрезидент частково несе відповідальність  за "згубні для демократії наслідки" цих дій.

Сам Болсонару відкидає всі звинувачення. Він уже оголосив, що оскаржуватиме рішення Вищого виборчого суду у Верховному суді. Якщо рішення залишиться чинним, Болсонару не зможе балотуватися на виборах президента Бразилії 2026 року.

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