Блінкен та Цінь провели "відверті і змістовні" переговори

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Китаю Цінь Ган провели зустріч у Пекіні. Переговори, які тривали понад п'ять годин, у Держдепі оцінили позитивно.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у Пекіні в неділю, 18 червня, з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом наголосив на важливості збереження відкритих ліній зв'язку між двома країнами.

Блінкен, який став першим держсекретарем США, що відвідав Китай протягом останніх п'яти років, провів "відверті, змістовні і конструктивні переговори" з Цінем, повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, якого цитує агентство Reuters.

"Держсекретар наголосив на важливості дипломатії та підтримання відкритих каналів комунікації з усього спектру питань, щоб зменшити ризик неправильного сприйняття та прорахунків", - заявив речник Держдепу.

Блінкен порушив низку питань, що викликають занепокоєння у Вашингтона, а також обговорив можливості співпраці з КНР щодо міжнародних питань, де інтереси двох країн збігаються, додав Міллер у своїй заяві.

За його словами, Блінкен запросив Ціня відвідати Вашингтон для продовження дискусій, і дипломати "домовилися запланувати взаємний візит у зручний для обох сторін час". За словами представника Державного департаменту, зустріч Блінкена і Ціня тривала понад п'ять годин, після чого вони перейшли до робочої вечері.

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Помічниця міністра закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн, яка була присутньою на зустрічі, написала у Twitter, розмістивши фотографію Ціня і Блінкена, які потискають один одному руки: "Сподіваюся, ця зустріч допоможе повернути китайсько-американські відносини до того, про що два президенти домовилися на Балі (мається на увазі зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Джо Байдена під час саміту Великої двадцятки на Балі у листопаді 2022 року. - Ред.)".

Блінкен є найбільш високопоставленим урядовцем США, який відвідав КНР з моменту вступу на посаду Джо Байдена в січні 2021 року. Його поїздка до КНР була запланована давно, однак у лютому її було скасовано через дипломатичну кризу між двома країнами, яка виникла після виявлення над територією США китайської повітряної кулі, яку Вашингтон назвав китайським аеростатом-розвідником.

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Окрім того, зв'язки Сполучених Штатів і Китаю погіршилися через позицію КНР щодо війни Росії проти України, погрози з боку Пекіна на адресу Тайваню і тривалі торговельні суперечки. Адміністрація президента США Джо Байдена раніше визначила Китай як "найсерйозніший геополітичний виклик", що стоїть перед Вашингтоном.