Блінкен і Аббас обговорили повоєнні перспективи Сектора Гази

Держсекретар США Блінкен прибув з несподіваним візитом у Західний берег річки Йордан, де зустрівся з головою ПНА Аббасом. Головна тема розмови - ситуація в Секторі Гази.

Керівник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен у неділю, 5 листопада, несподівано знову прибув до Ізраїлю - вранці його літак приземлився у Тель-Авіві. А згодом Блінкен зустрівся з головою Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмудом Аббасом у місті Рамалла на Західному березі річки Йордан. Це - перший його візит до палестинських територій після терористичного нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, одним із питань зустрічі було майбутнє Сектора Гази після закінчення війни. Раніше Блінкен заявляв, що Сектор Гази має перейти під контроль ПНА.

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Під час перемовин з очільником американської дипломатії Аббас засудив "геноцид" Ізраїлю в Секторі Гази на тлі його війни з бойовиками ХАМАСу. "У мене немає слів, щоб описати геноцид і руйнування, яких зазнає наш палестинський народ в Газі від рук ізраїльської воєнної машини, яка нехтує принципами міжнародного права", - сказав Аббас Блінкену в Рамаллі, слова якого наводить офіційне палестинське інформаційне агентство Wafa, передає AFP.

Аббас каже про необхідність припинення вогню, Блінкен - про готовність допомогти Газі під керівництво ПНА

Зустріч Блінкена й Аббаса тривала близько години, але вони не спілкувалися з пресою, повідомляє Reuters. Аббас заявив Блінкену про необхідність негайного припинення вогню і допуску гуманітарної допомоги в Газу, про що повідомив речник Аббаса Набіль Абу Рудейна.

Блінкен, своєю чергою, заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Газі й відновити там роботу життєво важливих сфер і послуг, повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер у своєму виступі за підсумками зустрічі. "Держсекретар також висловив прихильність Сполучених Штатів працювати над реалізацією законних прагнень палестинців задля створення Палестинської держави", - сказав Міллер.

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Так само Блінкен наголосив у розмові з Аббасом, що палестинці в Газі "не повинні бути насильно переміщені", повідомив речник Держдепу, цитує AFP.

На додачу Блінкен припустив, що "ефективна і відновлена Палестинська адміністрація" буде найкращим варіантом для остаточного управління Сектором Гази, але визнав, що інші країни й міжнародні організації, ймовірно, будуть відігравати певну роль у забезпеченні безпеки й управління в проміжний період.

Ця зустріч стала другою зустріччю Блінкена з Аббасом з початку конфлікту 7 жовтня, однак першою, яка відбулася на Західному березі.

Крім того, Блінкен і Аббас "обговорили зусилля з відновлення спокою і стабільності на Західному березі, включно з необхідністю припинення екстремістського насильства проти палестинців і притягнення винних до відповідальності", сказав Міллер.