Блінкен закликав до гуманітарного припинення вогню в Газі

Міністри закордонних справ арабських країн закликали до негайного припинення вогню на Близькому Сході. Держсекретар США Блінкен солідарний із таким закликом, але не вважає, що припинення вогню може бути тривалим.

Держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів із колегами з арабських країн у столиці Йорданії в суботу, 4 листопада, виступив за припинення вогню в Секторі Гази в гуманітарних цілях. На думку Вашингтона, це дасть змогу доставити гуманітарну допомогу до Сектора Гази і поліпшити умови для звільнення заручників, яких зараз утримує радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі, США та Ізраїлі терористичною організацією.

Глава Держдепартаменту США заявив, що необхідно зробити ще більше для захисту палестинського цивільного населення, але водночас засудив дії палестинців і відкинув ідею тривалого припинення вогню. "Повне припинення вогню зараз призвело б тільки до того, що ХАМАС залишиться при владі, перегрупується і може повторити те, що він зробив 7 жовтня", - пояснив Блінкен.

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Раніше цього ж дня до негайного припинення вогню на Близькому Сході закликали кілька арабських держав і Організація визволення Палестини (ОВП). "У Сектор Газа має бути негайно доставлена необхідна допомога. Вигнання палестинців має бути припинено", - сказав міністр закордонних справ Йорданії Айман ас-Сафаді на пресконференції в Аммані. "Вбивства і воєнні злочини мають бути припинені, а імунітет Ізраїлю перед міжнародним правом має закінчитися", - додав міністр. У зустрічі в столиці Йорданії також узяли участь глави МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Катару та Єгипту.

Ізраїль проти припинення бойових дій

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на зустрічі з Блінкеном напередодні відкинув пропозицію про гуманітарну паузу. Глава ізраїльського уряду заявив, що жодного припинення бойових дій не може бути доти, доки не буде звільнено всіх заручників.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС вчинив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Газа.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинуло понад 9400 осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.