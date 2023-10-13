Блінкен зустрівся з лідером палестинців Аббасом

На тлі загострення між Ізраїлем і ХАМАС, держсекретар США відправився до арабських країн для пошуку виходу. Він уже зустрівся з головою Палестинської національної адміністрації та з королем Йорданії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен після відвідин Ізраїлю розпочав у п'ятницю, 13 жовтня, поїздку шістьма арабськими країнами, щоб посилити тиск на палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, у той час як Ізраїль готує масштабну наземну операцію у Секторі Гази.

Зранку він відвідав Йорданію, де зустрівся з королем країни Абдаллою II та головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом.

Адміністрація 88-річного Аббаса має невеликий рівень автономії на Західному березі річки Йордан і є заклятим ворогом ХАМАСу, чий контроль над Сектором Гази призвів до 17-річної блокади з боку Ізраїлю, зауважує агентство AFP.

Палестинський лідер заявив Блінкену, що "відкидає примусове переміщення" палестинців у Газі на тлі закликів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) до всіх цивільних мешканців міста евакуюватися з їхніх домівоку південному напрямку з міркувань безпеки.

Напередодні Аббас закликав "негайно припинити всеосяжну агресію проти палестинського народу" і відкинув "практику, пов'язану з убивством мирних жителів або насильством над ними з обох сторін".

Після візиту до Йорданії Блінкен відправиться до Катару, потім - до Бахрейну та Саудівської Аравії, а в подальшому - відвідає Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет.

США готові надати Ізраїлю більше зброї

Тим часом західні лідери та посадовці продовжують відвідувати Ізраїль. Сьогодні, крім міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), до країни також прибули міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та президентки Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Європейського парламенту Роберта Мецола.

Крім того, після Блінкена до Ізраїлю вирушив міністр оборони США Ллойд Остін. Він заявив, що Пентагон готовий розгорнути додаткові військові засоби в Ізраїлі, та повідомив, що до країни вже надходять боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, інше обладнання та ресурси, передає Reuters.

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