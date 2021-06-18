Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео)

З моменту свого створення біткоїн зазнав значних злетів і падінь. Лише у 2020 році він зріс на понад 400%. З іншого боку, вартість біткоїна вперше за три місяці опустилася нижче 35 тисяч доларів після того, як Китай наклав нові обмеження на криптовалюти. А ще як злети, так і падіння біткоїна спричиняв ніхто інший як Ілон Маск. І ось чому: