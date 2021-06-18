 Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.06.2021

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Економіка

Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео)

Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з’явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?

Понад 75 відсотків видобутку біткоїнів відбувається у Китаї

Понад 75 відсотків видобутку біткоїнів відбувається у Китаї

З моменту свого створення біткоїн зазнав значних злетів і падінь. Лише у 2020 році він зріс на понад 400%. З іншого боку, вартість біткоїна вперше за три місяці опустилася нижче 35 тисяч доларів після того, як Китай наклав нові обмеження на криптовалюти. А ще як злети, так і падіння біткоїна спричиняв ніхто інший як Ілон Маск. І ось чому:

 

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