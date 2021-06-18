Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео)

Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з’явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?
З моменту свого створення біткоїн зазнав значних злетів і падінь. Лише у 2020 році він зріс на понад 400%. З іншого боку, вартість біткоїна вперше за три місяці опустилася нижче 35 тисяч доларів після того, як Китай наклав нові обмеження на криптовалюти. А ще як злети, так і падіння біткоїна спричиняв ніхто інший як Ілон Маск. І ось чому:
Президент Зеленський хоче запустити в космос український супутник "Січ-2-30" до 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. Та чи вартий цей супутник багатомільйонних витрат?
Документи, паролі, банківська інформація та інша персональна інформація українців відкрито продається в месенджерах. Звідки стався витік цих даних, як ними користуються шахраї та що зробити, аби убезпечити себе?