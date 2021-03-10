 BioNTech створив альянс з виробництва вакцини від коронавірусу - WSJ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

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Новини

BioNTech створив альянс з виробництва вакцини від коронавірусу - WSJ

Аби подолати брак вакцин від коронавірусу і збільшити виробництво, німецький виробник BioNTech створив альянс із 13 компаній. Більшість із них - європейські.

Шприц із вакциною на тлі напису BioNTech

Німецька компанія BioNTech, яка розробила першу у світі вакцину від коронавірусу на основі матричної РНК, створила альянс із 13 фірм з метою забезпечити Євросоюз та інші країни необхідною кількістю препарату. Про це в суботу, 13 березня, пише газета The Wall Street Journal, відзначаючи, що таким чином BioNTech сподівається досягти, а можливо, і перевершити амбітну мету - виробити в поточному році два мільярди доз вакцини.

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За інформацією видання, переговори почалися ще у жовтні 2020 року, за кілька тижнів до того, як BioNTech зі своїм американським партнером Pfizer оголосили про створення вакцини від коронавірусу. До альянсу приєдналися деякі ключові конкуренти компанії Pfizer. Більшість фармкомпаній, які долучилися до альянсу, - з Європи.

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Серед партнерів називаються німецькі виробники Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG і Baxter Oncology, французькі Sanofi і Delpharm, швейцарська Novartis, австрійська Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH і канадська Acuitas Therapeutics. Усі вони виконуватимуть певну частину роботи з налагодження виробництва вакцини від коронавірусу.

BioNTech розширює і власне виробництво

Компанія BioNTech розширює і власне виробництво вакцини: очікується, що у квітні буде запущений новий завод, який зможе щорічно випускати 750 мільйон доз вакцини.

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Видання зазначає, що такі заходи допоможуть ЄС вирішити проблему нестачі вакцин, яка виникла через те, що деякі виробники не можуть виконати своїх зобов'язань щодо постачання препаратів. Наприклад, британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca напередодні попередила про чергове скорочення постачань вакцини до ЄС.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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