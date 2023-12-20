Більшість українців проти звільнення Залужного - опитування

Переважна більшість українців негативно поставилися б до відставки головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, якби це відбулося. Про це свідчать оприлюднені у середу, 20 грудня, результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, згідно з опитуванням, 72 відсотка респондентів негативно поставилися би до відставки Залужного й лише два відсотки - позитивно. Ще 21 відсоток опитаних має нейтральне ставлення до цього питання, а п'ять відсотків - не змогли сформулювати свою думку.

Водночас у те, що між Залужним та президентом України Володимиром Зеленським можуть бути "певні розбіжності, тертя або непорозуміння", вірить 43 відсотки опитаних. "Утім, з них лише вісім відсотків вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35 відсотків вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт - 39 відсотків, а 18 відсотків не змогли визначитися зі своєю думкою", - повідомили у КМІС.

Висока довіра до Залужного, Буданова і Сирського

Також результати опитування засвідчили високий рівень довіри українців до Залужного, а також до начальника Головного управління розвідки міністерства оборони Кирила Буданова і командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. У перерахунку до тих, хто знає цих командувачів, 94 відсотки довіряють Залужному, 73 відсотки довіряють Буданову і 63 відсотки довіряють Сирському. Водночас рівень недовіри серед тих, хто їх знає, становить п'ять відсотків для Залужного, 24 відсотки - для Буданова, 29 відсотків - для Сирського.

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Напередодні, 19 грудня, Володимир Зеленський під час підсумковою річної пресконференції заявив, що має робочі відносини з Валерієм Залужним. "Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою як головком разом з Генштабом, є багато там питань", – сказав він. Щодо нібито планів звільнити Залужного, про які раніше повідомляли українські ЗМІ, він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації, результатів на полі бою.

12 грудня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення Залужного не планують.