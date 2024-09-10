ЗМІ: Білий дім надав Конгресу стратегію щодо війни в Україні

Із затримкою в два місяці адміністрація Байдена представила Конгресу подальше бачення дій щодо війні в Україні. Провал дедлайну розчарував деяких законодавців, які тепер не виключають блокування допомоги.

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресузасекречену доповідь про свою стратегію щодо війни в Україні, повідомляє у вівторок, 10 вересня? агенція Reuters з посиланням на три джерела.

Йдеться про документ, вимогу щодо підготовки якого включили у пакетний законопроєкт з надання 60 мільярдів доларів допомоги для України, який ухвалили у квітні після пів року суперечок. Дедлайн для подачі доповіді був ще в червні.

Як пише Reuters, підтвердження щодо отримання доповіді агенція отримала від неназваного помічника конгресмена та ще двох анонімних співрозмовників. За словами помічника, довгоочікуваний звіт надійшов до законодавців 9 вересня, проте вони ще не мали можливості ознайомитися з ним. Білий дім на прохання про коментар не відгукнувся.

Затримка у наданні звіту з подальшою стратегією, як вказує агенція, розчарувала деяких членів Конгресу, тож вони розглядають можливість блокування подальшого фінансування для України.

Очільник комітету Сенату США із закордонних справ Джим Ріш у серпні коментував ситуацію з доповіддю і казав, що виступає за підтримку України, але "не всліпу".

"Ще від перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відповіли на наші запити, ми законодавчо зобов'язали їх надіслати стратегію до Конгресу, але крайній термін минув, а відповіді немає", - зазначав політик у серпні.

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