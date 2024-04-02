Білий дім не пов'язує РФ із випадками "гаванського синдрому"

У Пентагоні підтвердили, що симптоми "гаванського синдрому" було відзначено під час саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року. У військовому відомстві та Білому домі відмовилися говорити про можливу причетність РФ.

У Білому домі відмовилися коментувати причетність Росії до відомих випадків "гаванського синдрому". "Наскільки нам відомо, департамент національної розвідки не робив висновку про те, що до інцидентів причетна Росія", - заявила журналістам на традиційному брифінгу в понеділок, 1 квітня, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше в Пентагоні повідомили, що симптоми, які дістали назву "гаванський синдром", були помічені під час саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року. "Я можу підтвердити, що високопоставлений чиновник міністерства оборони зазнав симптомів, аналогічних тим, про які повідомлялося під час аномальних інцидентів зі здоров'ям", - розповіла журналістам заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Читайте також: "Страх - помічник Путіна": експрезидент Німеччини закликав передати ЗСУ Taurus

За її інформацією, чиновник був присутній на саміті, але не входив до складу офіційної делегації американського військового відомства. При цьому і Карін Жан-П'єр, і Сабріна Сінгх зазначили, що питання про можливу причетність російських спецслужб до інцидентів слід ставити представникам національної розвідки США.

ГРУ і "гаванський синдром"

Під "гаванським синдромом" розуміють сукупність низки неврологічних симптомів, що включають запаморочення, нудоту, головні болі і проблеми зі слухом, які вперше спостерігали в листопаді 2016 року в деяких співробітників посольств США та Канади і членів їхніх сімей у Гавані. У наступні роки аналогічну симптоматику було виявлено у кількох сотень американських дипломатів, військових і співробітників спецслужб у різних країнах світу, що змусило владу США вважати те, що відбувається, наслідком діяльності іноземних спецслужб.

Спільне розслідування CBS, Der Spiegel і The Insider виявило зв'язок деяких випадків виникнення "гаванського синдрому" з діяльністю співробітників Головного управління генерального штабу ЗС РФ (раніше більш відомого як ГРУ). А деякі з постраждалих упізнали за фотографіями російських військових розвідників з військової частини 29155, як людей, яких вони бачили перед виникненням симптомів або одразу після них. Також у розслідуванні наголошується, що пов'язана з ГРУ Військово-медична академія вивчала клінічні ефекти, які спричиняються "гаванським синдромом", а один із ключових учасників групи 29155 отримав державне замовлення на розробку акустичної зброї.

Водночас у січні 2022 року ЦРУ дійшло висновку, що численні випадки "гаванського синдрому" можуть мати природні причини і жодним чином не пов'язані з імовірною ворожою діяльністю інших держав.