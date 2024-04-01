Розвідка РФ дотична до випадків "гаванського синдрому" - ЗМІ

Агенти російської військової розвідки приїжджали в ті міста, де в американських дипломатів незабаром проявлявся "гаванський синдром", ідеться в розслідуванні The Insider, "60 минут" і Der Spiegel.

Співробітники військової частини 29155 Головного управління генерального штабу ЗС РФ (колишнє ГРУ) могли впливати на американських дипломатів, чиновників і розвідників секретною зброєю, що спричиняє так званий "гаванський синдром". Такого висновку дійшли журналісти видання The Insider, програми "60 хвилин" американського телеканалу CBS News і німецького тижневика Der Spiegel. Результати їхнього розслідування опублікували в понеділок, 1 квітня.

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Зіставивши дані про поїздки агентів російської військової розвідки з випадками "гаванського синдрому" в різних регіонах світу, журналісти виявили явну кореляцію. Як показало розслідування, симптоми "гаванського синдрому" в американців проявлялися в ті самі періоди і в тих самих місцях, куди приїжджали співробітники в/ч 29155.

Зокрема, пересування агентів Головного управління генштабу РФ Європою 2014 року збіглися із "серією дивних атак" на співробітників американського консульства у Франкфурті-на-Майні. У 2016-2017 роках у Китаї після прильоту групи агентів 29155 американські дипломати почали повідомляти про дивні проблеми зі здоров'ям. У 2021 році у Грузії, де перебували співробітники з підрозділу 29155, у дружини американського дипломата, ім'я якої не розкривається, діагностували синдром Мінора. "Дивні збіги" також зафіксовано в Белграді та Ханої 2021 року.

Двоє постраждалих упізнали ймовірних учасників нападів

Дві ймовірні жертви, у яких проявилися симптоми "гаванського синдрому", упізнали ймовірних учасників нападів за фотографіями: у Франкфурті-на-Майні бачили перед погіршенням самопочуття агента Єгора Гордієнка, у Тбілісі - Альберта Авер'янова, сина командира частини Андрія Авер'янова.

До рук журналістів також потрапив документ, що підтверджує дослідження одним із ключових учасників групи 29155 Іваном Терентьєвим "потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї під час військових (бойових) дій у місті".

Хоча прямих доказів на користь причетності російської військової розвідки до використання "акустичної зброї" немає, тепер "американська влада може переосмислити своє ставлення до "гаванського синдрому" і почати повноцінне розслідування інцидентів", підсумовують автори розслідування.

Таємничий синдром

Уперше на симптоми "гаванського синдрому" поскаржилися американські дипломати на Кубі у 2016-2017 роках. Тоді постраждали щонайменше 19 співробітників посольства США в Гавані, у яких діагностували "легкі травми і набряк головного мозку", втрату слуху, сильний головний біль, втрату відчуття рівноваги і когнітивні порушення. Спочатку влада США висловлювала припущення про якісь "акустичні атаки", але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося в той час і про постраждалих у посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в китайському місті Гуанчжоу, пізніше вони відзначалися в Росії, Польщі та кількох країнах Європи, на Тайвані, в Австралії, на Близькому Сході. Загалом від таємничої недуги могли постраждати близько 130 осіб - американських дипломатів і членів їхніх родин, співробітників ЦРУ і військових.

У 2018 році The New York Times опублікувала гіпотезу про мікрохвильове випромінювання, за яким можуть стояти спецслужби РФ. 2019 року британський Центр відновлення мозку і канадське Управління охорони здоров'я Нової Шотландії повідомили, що проблеми могли бути спричинені нейротоксинами в антикомариних пестицидах. У 2020 році Національна академія наук, інженерії та медицини США (NASEM) оприлюднила версію про спрямоване радіочастотне випромінювання. Висловлювали й інші версії, зокрема про масове психогенне захворювання.

У травні того ж року видання Politico написало, що у США вивчають можливу роль російського ГРУ в атаках із застосуванням "спрямованої енергії" проти американських чиновників по всьому світу.