 Австрія сприятиме США у розслідуванні випадків ″гаванського синдрому″ в посольстві у Відні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

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Новини

Австрія сприятиме США у розслідуванні випадків "гаванського синдрому" в посольстві у Відні

Щонайменше 20 співробітників американського посольства в Австрії поскаржились на раптові запаморочення та головний біль, що схоже на "гаванський синдром". Причини не зрозумілі, влада США веде розслідування.

USA Flagge

Міністерство закордонних справ Австрії запевнило США у наданні допомоги в розслідуванні випадків незвичайної хвороби у співробітників посольства у Відні. "Ми серйозно сприймаємо ці повідомлення та співпрацюємо у межах нашої компетенції зі США у спільному розслідуванні", - цитують агенції повідомлення МЗС Австрії у неділю, 18 липня. 

Незвичайні симптоми у дипломатів у Відні

Напередодні повідомлялось, що влада США розслідує дані про кілька випадків так званого "гаванського синдрому" в американському посольстві у Відні. Співробітники посольства скаржаться на раптові запаморочення, головний біль і проблеми зі слухом, інформувало видання Der Spiegel. 

Симптоми, яким поки немає точного пояснення, зафіксовані щонайменше у 20 осіб, які працюють в диппредставництві США в столиці Австрії. Востаннє скарги надходили 16 липня, але, за даними американського журналу New Yorker, перші випадки були зафіксовані незабаром після того, як Джо Байден став президентом у січні 2021-го. До розслідування підключені експерти міністерства охорони здоров'я США і співробітники ЦРУ.

"Гаванський синдром"

Вперше на схожі симптоми поскаржилися американські дипломати на Кубі у 2016-2017 роках. Тоді постраждали не менше 19 співробітників посольства США у Гавані, у котрих діагностували "легкі травми і набряк головного мозку", втрату слуху, сильний головний біль, втрату почуття рівноваги і когнітивні порушення. Спершу влада США висловлювали припущення про якісь "акустичні атаки", але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося тоді й про постраждалих в посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в Китаї, а згодом у Росії, Польщі та кількох країнах Європи, на Тайвані, в Австралії, на Близькому Сході. Загалом від загадкової недуги могли постраждати близько 130 осіб - американських дипломатів, працівників ЦРУ і військових.

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