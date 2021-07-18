Австрія сприятиме США у розслідуванні випадків "гаванського синдрому" в посольстві у Відні

Міністерство закордонних справ Австрії запевнило США у наданні допомоги в розслідуванні випадків незвичайної хвороби у співробітників посольства у Відні. "Ми серйозно сприймаємо ці повідомлення та співпрацюємо у межах нашої компетенції зі США у спільному розслідуванні", - цитують агенції повідомлення МЗС Австрії у неділю, 18 липня.

Незвичайні симптоми у дипломатів у Відні

Напередодні повідомлялось, що влада США розслідує дані про кілька випадків так званого "гаванського синдрому" в американському посольстві у Відні. Співробітники посольства скаржаться на раптові запаморочення, головний біль і проблеми зі слухом, інформувало видання Der Spiegel.

Симптоми, яким поки немає точного пояснення, зафіксовані щонайменше у 20 осіб, які працюють в диппредставництві США в столиці Австрії. Востаннє скарги надходили 16 липня, але, за даними американського журналу New Yorker, перші випадки були зафіксовані незабаром після того, як Джо Байден став президентом у січні 2021-го. До розслідування підключені експерти міністерства охорони здоров'я США і співробітники ЦРУ.

"Гаванський синдром"

Вперше на схожі симптоми поскаржилися американські дипломати на Кубі у 2016-2017 роках. Тоді постраждали не менше 19 співробітників посольства США у Гавані, у котрих діагностували "легкі травми і набряк головного мозку", втрату слуху, сильний головний біль, втрату почуття рівноваги і когнітивні порушення. Спершу влада США висловлювали припущення про якісь "акустичні атаки", але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося тоді й про постраждалих в посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в Китаї, а згодом у Росії, Польщі та кількох країнах Європи, на Тайвані, в Австралії, на Близькому Сході. Загалом від загадкової недуги могли постраждати близько 130 осіб - американських дипломатів, працівників ЦРУ і військових.