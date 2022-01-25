Берлін і Париж закликають Росію до деескалації щодо України

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Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели зустріч у Берліні і закликали Москву до "однозначних кроків" задля деескалації ситуації навколо України.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав Росію до однозначних кроків задля розрядження ситуації навколо України. "Ми очікуємо також від Росії однозначних кроків, які б сприяли деескалації ситуації", - сказав Шольц ввечері у вівторок, 25 січня, на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Берліні. Шольц ще раз попередив Москву, що "військова агресія матиме серйозні наслідки".
Шольц привітав відновлення перемовин у "нормандському форматі", в яких беруть участь Франція, Німеччина, Україна та Росія. "Добре, що переговори відбуваються", - сказав він з огляду на зустріч політичних радників лідерів держав-учасниць "нормандського формату", що має відбутись 25 січня у Парижі.
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Президент Франції Макрон також наголосив, що Франція солідарна з Німеччиною щодо необхідності деескалації, та попередив, що Росія наразиться на "жорсткі наслідки", якщо нападе на Україну. "Якщо буде вчинений напад, буде відплата, і ціна для Росії буде дуже високою", - цитує Макрона агенція AFP. За словами французького президента, уже цієї п'ятниці він проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, йому, зокрема, потрібні "пояснення Москви щодо її намірів в Україні".
За даними України та Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині зосереджені понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі також триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ в Україну. Водначас Москва відкидає агресивні плани.
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