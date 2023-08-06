Бербок про Джидду: Кожен міліметр прогресу дає надію

Глава МЗС Німеччини підтримала "формулу миру" Володимира Зеленського і привітала переговори про мирне врегулювання війни в Україні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) привітала конференцію з мирного врегулювання в Україні, що проходила у Саудівській Аравії. "Кожен міліметр прогресу на шляху до справедливого і чесного миру приносить частинку надії для людей в Україні", - сказала вона в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag у неділю, 6 серпня.

За словами очільниці МЗС ФРН, президент України Володимир Зеленський "своєю "формулою миру" показав для цього вирішальний шлях".

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Росію на наступний раунд переговорів не запросять

За підсумками дводенної конференції у саудівському місті Джидда представники понад 40 країн-учасниць погодили небагато: в основі будь-якої мирної угоди, за спільною думкою, має бути "повага до територіальної цілісності та суверенітету України", а також дотримання принципу верховенства Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Водночас учасники конференції домовились створити робочі групи для обговорення плану припинення війни Росії проти України, запропонованого Києвом. Між тим Bloomberg з посиланням на неназваного представника МЗС Франції пише, що на наступний раунд переговорів Росію знову не запросять.

"Жодна з країн "глобального Півдня", представлених на консультаціях у Джидді, не вимагала присутності Росії на наступному раунді переговорів, який, як хотілося б, пройшов до саміту лідерів G20 у Нью-Делі у вересні, пише Bloomberg.

Також, за даними видання, представник МЗС Франції заявив, що Китай зайняв "конструктивну позицію" на переговорах, але наполягає на припиненні вогню в Україні. Однак, зазначив дипломат, французька сторона пояснила Китаю, що буде неприйнятно, якщо Росія залишиться на позиціях, які вона тепер займає в Україні.