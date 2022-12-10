Бенксі продає 50 робіт, щоб зібрати кошти для України

Відомий британський вуличний художник Бенксі (Banksy) продасть 50 трафаретних зображень, щоби зібрати кошти для гуманітарної допомоги Україні. Про це художник повідомив у своєму Instagram у ніч на суботу, 10 грудня.

"На кошти, зібрані від продажу цих зображень, ми негайно придбаємо нові машини швидкої допомоги та машини підтримки. Вони потрібні на Донбасі для продовження евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та поранених серед цивільного населення", - розповів генеральний директор міжнародної благодійної організації Legacy of War Foundation Джайлз Далі.

Також на зібрані кошти закуплять генератори, газові обігрівачі та світильники на сонячних батареях для українських громад, які залишилися без електропостачання взимку. Крім того, буде надана підтримка київським притулкам для жінок і ЛГБТК-спільноти

Сам Бенксі зазначив, що під час візиту в Україну, коли він зробив сім графіті в Києві та області, бачив, як команда Legacy of War надає допомогу людям у зруйнованих війною домівках. "Вони також позичили мені одну зі своїх машин швидкої допомоги для роботи, що виявилося надзвичайно корисним, коли розлючена бабуся побачила, як я малюю на її будинку, і подзвонила в поліцію", - розповів художник.

Кожна робота є унікальною

Всі зображення зроблені по одному трафарету - миша, яка чіпляється і лишає сліди від пазурів на картонні з написом "fragile" (крихке. - Ред.), яким зазвичай позначають вантажі або пересилання, що потребують особливо обережного поводження. Однак кожне з них буде унікальним, адже Бенксі використовував при створенні робіт загострений різак для піци. Також вони дещо відрізнятимуться від "базового" зображення, оприлюдненого художником.

Роботи продаватимуться по п'ять тисяч фунтів (близько 5,8 тисячі євро), без урахування податків. Щоб їх придбати, необхідно буде попередньо зареєструватися на сайті Legacy of War Foundation до полудня 16 грудня. 50 покупців обере комп'ютер.

Бенксі став почесним громадянином Ірпеня

Графіті, які Бенксі зробив у листопаді в Гостомелі, Бородянці, Ірпені та Києві, вже встигли привернути до себе багато уваги. Так, на початку грудня його роботу в Гостомелі зрізали зі стіни, але поліція встигла затримати "викрадачів Бенксі". Графіті залишилося неушкодженим. Іншу роботу художника в Києві "доповнили" зображенням пораненого козака з презервативом.

А 8 грудня міська рада Ірпеня присвоїла Бенксі звання почесного громадянина міста , відзначивши таким чином його роботу, яка привернула "увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня". На думку міськради, художник "увіковічнив своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження".