Армія РФ наступає на Бахмут та Авдіївку - генштаб

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 серпня.

на цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 9 серпня (час київський).

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Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікополь, випустивши по місту трьох 120 реактивних снарядів Град", повідомляє голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. "Під удар потрапили три мирні підприємства, Пошкоджено цехи, майстерні, адміністративні будинки та техніка підприємств. Також постраждали житлові будинки, газопровід....Цивільний чоловік госпіталізований до лікарні з переломом", - пише він в телеграмі.

++07.35++

Збройні сили України відкинули наступ армії РФ біля семи населених пунктів Донеччини - Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки, Бахмута, Зайцевого, Красногорівки та Авдіївки, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Водночас росіяни все ще наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються артилерійським вогнем витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

За даними Генштабу, ЗСУ вдалося знешкодити розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки на Донеччині. Авіаударів РФ завдала по районах поблизу Верхнього Салтова, що на Харківщині, біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілок на Запоріжжі, неподалік Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного у Херсонській області , а також на Донеччині - біля Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки, Спірного, Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки, Авдіївки.

Крім того, під вогнем російського важкого озброєння були населені пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини.

++07.25++

Суд у Москві оштрафував колишню редакторку "Першого каналу" Марину Овсяннікову на 40 тисяч рублів за дискредитацію збройних сил РФ. Раніше за аналогічне правопорушення на неї було накладено штраф у 50 тисяч рублів. Після двох адміністративних покарань проти Овсяннікової може бути порушена кримінальна справа.

++07.15++

Західні країни мають заборонити всім росіянам в'їзд на свою територію, закликав Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The Washington Post. За його словами, всі попередні санкції проти Росії є слабкими порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік та повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.