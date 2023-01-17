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Радник Офісу президента України Олексій Арестович
Радник Офісу президента України Олексій Арестович написав заяву про звільненняФото: Ukrainian Presidency/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Арестовича звільнено з посади радника Офісу президента

Степан Смишляєв
1 год. тому

Радник Офісу президента України Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади й вибачився за свою "передчасну помилкову версію причини удару російської ракети у житловий будинок" у Дніпрі.

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Олексія Арестовича звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України. Інформацію про це підтвердили у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу президента.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович у вівторок, 17 січня, повідомив, що написав заяву про звільнення з посади. "Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку", - зазначив він у Facebook.

За кілька годин до того у своєму Telegram-каналі Арестович написав, що "припустився серйозної помилки в прямому ефірі" і висловив вибачення постраждалим, їхнім родичам і всім іншим "кого глибоко поранила моя передчасна помилкова версія причини удару російської ракети у житловий будинок".

Скандальна заява

Увечері 14 січня Арестович заявив, що запущену по Дніпру російську ракету збили українські сили протиповітряної оборони, й вона вибухнула під час падіння на під'їзд багатоповерхового будинку. Попри те, що у Повітряних силах Збройних сил України це негайно спростували, слова Арестовича одразу почали поширювати російські пропагандисти.

Згодом радник ОП заявив, що "будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22" і "жодна ракета ППО і близько не могла б завдати й половини таких руйнувань", нагадує "Інтерфакс-Україна".

Водночас у вівторок Арестович зазначив, що "рівень хейту на мою адресу не можна порівняти з наслідками помилки в ефірі". "Це не спричинило ані репутаційних, ані юридичних наслідків для України", - вважає він. Радник додав, що "люди, які спеціально крутять цю тему, мають цілком конкретну мету".

 

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