Арахамія запевняє, що Рада підтримає процедуру звільнення директора НАБУ

За словами Давида Арахамії, законопроєкт про процедуру звільнення директора НАБУ підтримують усі парламентські фракції.
Усі парламентські фракції підтримують ухвалення урядового законопроєкту про процедуру звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), заявив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Щодо НАБУ є повне узгодження, тобто всі фракції висловилися про підтримку цього законопроєкту", - сказав Арахамія журналістам у суботу, 28 листопада, після спільної наради керівництва парламенту, уряду та лідерів фракцій, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".
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Законопроєкт щодо внесення змін до Закону про Національне антикорупційне бюро України був зареєстрований у Верховній Раді 27 листопада. Його ініціатором є Кабінет Міністрів. Законопроєкт пропонує внести зміни до статей 1 та 6 закону про НАБУ, положення яких у частині утворення бюро та призначення директора президентом України визнані Конституційним судом неконституційними.
У законопроєкті також пропонується встановити повноваження Верховної Ради ухвалювати рішення про звільнення директора НАБУ з посади за наявності підстав, визначених законом. Водночас запропонованими змінами передбачено, що особа, призначена на посаду директора НАБУ, продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення нового керівника в порядку, визначеному Законом про Національне антикорупційне бюро України, але не пізніше закінчення терміну повноважень.
Також Арахамія повідомив, що наступного тижня ВР має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення електронного декларування.
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"Наступного тижня ми маємо ухвалити в першому читанні і в цілому якусь версію, компромісну, законопроєкту про відновлення електронного декларування", - сказав Арахамія.
При цьому на запитання, якою саме буде ця версія, політик уточнив, що консенсус між фракціями буде знайдено до 30 листопада. "Там є кілька неузгоджених моментів. Потрібно знайти їх, щоб не виходити в зал на тривалу дискусію", - додав Арахамія.
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Як повідомлялося, напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону №4434 про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Ініціатором законопроєкту є президент України Володимир Зеленський.