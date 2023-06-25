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Японська армія тестує мережу Starlink

Сергій Ромашенко | Євгенія Наконечна
1 год. тому

Японія тестує систему супутникового зв'язку "Старлінк" для своїх сухопутних, морських і повітряних військ. Зараз японська армія використовує два власні супутники X-діапазону.

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Starlink в Україні
Starlink в УкраїніФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Збройні сили Японії розглядають можливість використання мережі супутникового зв'язку Starlink американської компанії SpaceX, що належить Ілону Маску. Про це в неділю, 25 липня, повідомляє національне японське видання Yomiuri з посиланням на джерела в уряді.

Японія тестує систему для своїх сухопутних, морських і повітряних сил на 10 об'єктах для офіційного запуску з квітня 2024 року. 

Зараз японська армія використовує два власні супутники X-діапазону.

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Starlink в Україні

Технологія Starlink активно використовується Збройними силами України (ЗСУ) для протидії російській агресії. 

У жовтні минулого року Маск заявив, що SpaceX не може дозволити собі нескінченно фінансувати "старлінки" в Україні. На початку червня цього року міністерство оборони США повідомило, що уклало контракт зі SpaceX для подальшого використання Starlink в Україні.

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