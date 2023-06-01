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Пентагон домовився з Маском про Starlink для України - ЗМІ

Валерій Сааков
1 год. тому

Американське оборонне відомство уклало контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання послуг супутникового зв'язку Starlink Україні, повідомила низка ЗМІ.

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Пентагон домовився з Маском про послуги Starlink для України
Пентагон домовився з Маском про послуги Starlink для УкраїниФото: Science Photo Library/imago images

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало угоду з підрозділом аерокосмічної компанії SpaceX, заснованою мільярдером Ілоном Маском, на купівлю послуг супутникового зв'язку Starlink для України. Про досягнення цієї угоди повідомила низка ЗМІ, зокрема Reuters, Bloomberg та телеканал CNBC з посиланням на представника Пентагону.

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"Ми й надалі працюємо з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні сталі супутникові та комунікаційні можливості, які потрібні. Супутниковий зв'язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і відомство укладає контракти зі Starlink на послуги такого типу", - цитує CNBC заяву представника Пентагону.

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Водночас у американському оборонному відомстві не стали розголошувати подробиць угоди.

У жовтні 2022 року Ілон Маск заявив, що він не в змозі безстроково фінансувати Starlink в Україні, що, за його словами, обходиться компанії у 20 мільйонів доларів на місяць. Але згодом Маск пообіцяв і надалі фінансувати роботу сервісу в Україну.

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