Анджей Дуда: На саміті НАТО обговорять перспективи для України

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив українського колегу Володимира Зеленського у тому, що "дорожню карту" для України обговорять на саміті НАТО у червні.
Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на саміті НАТО 14 червня заплановане обговорення перспектив вступу України в Північноатлантичний альянс.
"На саміті НАТО у червні заплановане обговорення "дорожньої карти" для України з виконання нею кроків для вступу в НАТО", - заявив Дуда у Варшаві у понеділок, 3 травня, на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
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Глава українською держави своєю чергою подякував Дуді "за адвокацію України щодо членства в НАТО". "Для нас це дуже важливий сигнал. І я вдячнйи за те, що Польща на чолі з президентом Дудою захищає наш суверенітет і нашу територіальну цілісність та не визнає незаконну анексію Криму Росією", - наголосив Зеленський.
Зеленський також повідомив, що Дуда прийняв запрошення взяти участь у саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві. Кримська платформа створена владою України для структурування міжнародних зусиль зі звільнення українського півострова.
Як повідомлялося, раніше у цей день Дуда, Зеленський, а також президенти Латвії, Литви та Естонії підписали декларацію про подальший діалог та співпрацю "в умовах загроз для спільної безпеки".
Нагадаємо, Зеленський 16 квітня заявив, що під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном порушував тему надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. За словами президента України, він "розраховує почути на саміті НАТО конкретику щодо набуття членства в Альянсі". "В цілому ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, майбутньому набутті членства в Альянсі. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути. (...) У червні буде саміт НАТО, і там ми обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн", - заявив тоді Зеленський.
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Тим часом у Берліні поки стримано реагують на прагнення Києва якнайшвидше отримати ПДЧ. Представниця федерального уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) минулого місяця зазначила, що Україна "є дуже цінованим та багаторічним партнером НАТО", а сам Альянс принципово сповідує "політику відкритих дверей", однак "подальші кроки стосовно членства на даний час не стоять на порядку денному" .