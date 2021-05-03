 Анджей Дуда: На саміті НАТО обговорять перспективи для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Анджей Дуда: На саміті НАТО обговорять перспективи для України

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив українського колегу Володимира Зеленського у тому, що "дорожню карту" для України обговорять на саміті НАТО у червні.

Анджей Дуда (праворуч) та Володимир Зеленський (архівне фото)

Анджей Дуда (праворуч) та Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на саміті НАТО 14 червня заплановане обговорення перспектив вступу України в Північноатлантичний альянс.

"На саміті НАТО у червні заплановане обговорення "дорожньої карти" для України з виконання нею кроків для вступу в НАТО", - заявив Дуда у Варшаві у понеділок, 3 травня, на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". 

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Глава українською держави своєю чергою подякував Дуді "за адвокацію України щодо членства в НАТО". "Для нас це дуже важливий сигнал. І я вдячнйи за те, що Польща на чолі з президентом Дудою захищає наш суверенітет і нашу територіальну цілісність та не визнає незаконну анексію Криму Росією", - наголосив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що Дуда прийняв запрошення взяти участь у саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві. Кримська платформа створена владою України для структурування міжнародних зусиль зі звільнення українського півострова.

Як повідомлялося, раніше у цей день Дуда, Зеленський, а також президенти Латвії, Литви та Естонії підписали декларацію про подальший діалог та співпрацю "в умовах загроз для спільної безпеки".

Київ хоче якнайшвидше отримати ПДЧ

Нагадаємо, Зеленський 16 квітня заявив, що під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном порушував тему надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. За словами президента України, він "розраховує почути на саміті НАТО конкретику щодо набуття членства в Альянсі". "В цілому ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, майбутньому набутті членства в Альянсі. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути. (...)  У червні буде саміт НАТО, і там ми обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн", - заявив тоді Зеленський.

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Тим часом у Берліні поки стримано реагують на прагнення Києва якнайшвидше отримати ПДЧ. Представниця федерального уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) минулого місяця зазначила, що Україна "є дуже цінованим та багаторічним партнером НАТО", а сам Альянс принципово сповідує "політику відкритих дверей", однак "подальші кроки стосовно членства на даний час не стоять на порядку денному" . 

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