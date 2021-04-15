"Солідарність в умовах загроз": президенти чотирьох країн ЄС і Зеленський підписали декларацію

У Варшаві в понеділок, 3 травня, під час заходів з відзначення 230-ї річниці ухвалення Конституції 3 травня, президенти Польщі, Латвії, Литви, Естонії та України підписали спільну декларацію.

Згідно з документом, названі країни заявили про прихильність продовженню діалогу та співпраці. "Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, благополуччя і стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", - йдеться у декларації, яку підписали Анджей Дуда, Егілс Левітс, Гітанас Науседа, Керсті Кальюлайд та Володимир Зеленський.

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Глави чотирьох держав ЄС та України висловили переконання, що успіх спільної спадщини і спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа будувалася на фундаментальних цінностях і принципах, до яких відносяться свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність і солідарність. "Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", - наголошується в декларації, текст якої оприлюднено на сайті президента України.

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Польща, Литва, Латвія та Естонія є членами як Європейського Союзу, так і НАТО. ЄС, як і Північноатлантичний альянс висловлювали занепокоєння щодо нещодавнього скупчення російських військ біля східних кордонів України.