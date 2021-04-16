Макрон після зустрічі з Зеленським має намір поговорити з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон має намір незабаром провести розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це йдеться в оприлюдненому в суботу, 17 квітня, повідомленні Єлисейського палацу про переговори Макрона з президентом України Володимиром Зеленським, а також відеоконференцію лідерів трьох держав за участі канцлерки Німеччини Анґели (Angela Merkel).

Під час зустрічі із Зеленським Макрон вказав на підтримку Францією єдності та суверенітету України та важливість розвитку двосторонніх відносин між країнами у всіх сферах, зазначається у повідомленні.

"З огляду на складність досягнення згоди щодо Донбасу та ризик військової ескалації глава держави (Еммануель Макрон - Ред.) заявив про твердий намір домагатися повного дотримання мінських домовленостей та пошуку довгострокового політичного вирішення конфлікту", - наголосили у Єлисейському палаці.

У повідомленні також вказується, що під час відеоконференції з канцлеркою Німеччини лідери держав прийшли до висновку, що рішення, ухвалені на саміті в Парижі у грудні 2019 року, все ще залишаються актуальними, а Росія повинна взаємодіяти з Україною, аби уможливити їхнє втілення. Саме це Макрон має намір обговорити з Путіним.

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Розмова про мінські домовленості та дії Росії

Нагадаємо, у повідомленні про відеоконференцію речника німецького уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert) зазначається, що Меркель, Макрон та Зеленський закликали Росія припинити посилювати війська біля України, щоб досягти деескалації ситуації. Також Меркель і Макрон вказали на необхідність втілення мінських домовленостей обома сторонами.

Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Макроном і Меркель повідомив про наближення нового саміту "нормандської четвірки" (за участі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії. - Ред.). Також Зеленський заявив, що 19 квітня відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки" для обговорення низки питань, зокрема так званих "кластерів", які, за словами Зеленського, мають стати покроковим виконанням мінських угод.

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Останніми тижнями відносини між Україною та РФ загострилися через ескалацію ситуації на Донбасі та нарощування Росією своєю військової присутності у Криму та поблизу українського кордону. США і європейські країни неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу переміщення російських військ біля кордону з Україною.