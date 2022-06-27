Amnesty International дорікнула Литві у жорстокому поводженні з біженцями

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) закинула владі Литви порушенні прав людини щодо біженців з країн Близького Сходу, яких у країні ув'язнюють і піддають жорстокому поводженню, повідомляє з посиланням на звіт організації агентство dpa у понеділок, 27 червня.

"У той час, як у Литві біженців з України зустрічають з розкритими обіймами, тих, хто шукає притулку з таких країн, як Ірак чи Сирія, незаконно ув'язнюють, піддають жорстокому поводженню і депортують", - цитує dpa заяву правозахисників. Такого висновку організація дійшла після інтерв'ю з мігрантами, які побували у двох литовських центрах утримання.

Згідно зі звітом правозахисників, люди нарікали на приниження з боку влади та нелюдські умови утримання у в'язницях. "Литовська влада місяцями довільно утримує тисячі людей під вартою в занепалих центрах ув'язнення, де вони зазнають тортур та інших видів жорстокого поводження", - йдеться в доповіді Amnesty. "Їм відмовляють у доступі до справедливих процедур надання притулку, змушуючи їх "добровільно" повернутися до країн, з яких вони тікали", - стверджують правозахисники.

Одночасно Amnesty звинуватила Євросоюз у пасивному ставленні до дій литовської влади, повідомляє dpa.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Литви

Натомість влада Литви звинувачує правителя сусідньої Білорусі Олександра Лукашенка у навмисному створенні міграційної кризи на кордоні наприкінці літа минулого року. За словами європейських політиків, влада Білорусі організувала "транзит" біженців з країн Близького сходу з метою чинити тиск на ЄС.

За даними МВС Німеччини, у цих країнах з'явилися спеціальні "бюро подорожей", які продавали біженцям поїздку до Білорусі з метою перетину кордону із країнами Євросоюзу. У ЄС такі дії Лукашенка назвали "гібридною атакою". У результаті на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою зібралися тисячі мігрантів, які намагалися, зокрема, нелегально потрапити до Євросоюзу. У Литві через ситуацію на кордоні було запроваджено режим надзвичайного стану.

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У вересні 2021 року Литва розпочала будівництво 508-кілометрового загородження на кордоні з Білоруссю. Влада розраховувала в 2022 році звести паркан висотою близько чотирьох метрів з колючим дротом.