Американський сенатор представив резолюцію про передачу "МіГ-29" Україні

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у середу, 16 березня, представив у Сенаті Конгресу США проєкт резолюції із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена сприяти наданню Україні винищувачів "Міг-29" та систем ППО.

"Я закликаю Сенат виступити одностайно. Якщо ми проголосуємо за резолюцію про постачання українським військовим винищувачів "МіГ" та інших систем протиповітряної оборони, то це стане підмогою для українського народу та їхніх військових. Це стане ударом для Путіна. Якщо ми зробимо це найближчим часом, я думаю, це дійсно може допомогти розв'язати цей конфлікт", - заявив Грем.

Нова партія військової допомоги США Україні

Проєкт резолюції користується підтримкою широкого кола сенаторів-республіканців, і Ліндсі Грем упевнений у його ухваленні у разі голосування. Грем представив цей документ після відеозвернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу США 16 березня. Зеленський попросив США надати його країні більше літаків, систем ППО та іншої військової техніки.

Адміністрація Байдена виступає проти передачі Україні літаків "МіГ-29" з арсеналу Польщі, вважаючи, що це не принесе суттєвої користі Києву і може призвести до подальшої ескалації напруженості у відносинах із Росією.

Водночас Байден оголосив про намір поставити Україні додаткову партію озброєнь на 800 млн доларів, включно з зенітними ракетами Stinger та протитанковими ракетами Javelin, а також сто безпілотників, сто гранатометів, п'ять тисяч автоматів, тисячу пістолетів та 20 мільйонів набоїв.

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