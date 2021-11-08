Акції Tesla подешевшали через голосування у Twitter Ілона Маска

На передбіржових торгах у США в понеділок, 8 листопада, акції виробника електромобілів Tesla подешевшали на 6,4 відсотка, до 1144 доларів, що стало найстрімкішим падінням за півроку. Занепокоєння інвесторів викликали результати голосування, оголошеного в соціальній мережі Twitter засновником компанії Ілоном Маском, про доцільність продажу 10 відсотків акцій Tesla.

За оцінкою аналітика Девіда Меддена з брокерської фірми Equiti Capital, зниження цін не триватиме довго, адже зазвичай Tesla швидко відновлювалася після подібних невдач, повідомляє агенція Reuters.

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Голосування щодо акцій Tesla в Twitter

6 листопада Маск поставив на голосування в Twitter питання про те, чи повинен він продати десяту частину своєї 23-відсоткової частки в Tesla, та пообіцяв виконати бажання більшості учасників опитування. Він пояснив це тим, що не отримує зарплати чи бонусів, а акції Tesla - його єдине джерело доходів, і продаж потрібен, щоби сплатити податки. "Останнім часом багато йдеться про нереалізований прибуток як засіб уникнення податків, тому я пропоную продати 10 відсотків своїх акцій Tesla", - написав Маск.

Більшість (57,9 відсотка) з понад 3,5 мільйона учасників голосування підтримали ідею мільярдера. За підрахунками Reuters, унаслідок продажу акцій Маск виручить близько 21 мільярда доларів.

Незабаром після голосування Маск також змінив у Twitter своє ім'я та місце проживання. Він підписався як "Lord Edge", а містом, у якому проживає вказав Trollheim. Це вже не перша зміна Маском ім'я в соцмережі: наприклад, на початку 2019 року він, також не пояснюючи своїх дій, став називатися Elon Tusk замість Elon Musk.

Найбагатша людина в історії

26 жовтня Маск став найбагатшою людиною за всю історію за версією видання Forbes. Його статки сягнули 271,3 мільярда доларів, зрісши за день на 41,7 мільярда доларів. Причиною цього стало зростання акцій Tesla, ринкова капіталізація якої перевищила трильйон доларів. Наразі статки Маска складають 318,4 мільярда доларів, наступний за ним - засновник компанії Amazon Джеф Безос з 203 мільярдами доларів.

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