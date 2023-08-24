Якої вигоди шукає Бразилія від війни Росії проти України

Найвпливовіша з економічної та геополітичної точок зору країна Південної Америки може залишитися у вигоді від наслідків війни в Україні. На що роблять ставку у Бразилії?

Нафта, газ, літій, продукти харчування, відновлювані джерела енергії: Бразилія має ті ресурси, які конче потребує решта світу після початку агресивної війни Росії проти України. Оскільки Росія намагається перешкодити експорту зерна з України, що особливо впливає на країни Африки, Бразилія виходить на перший план як країна, яка своїми ресурсами може закрити багато прогалин.

Бразильське сільське господарство підвищує ефективність - і не лише у вирощуванні сої Фото: picture alliance/dpa

Бразилія може стати "чудовою альтернативою" для ринку, який дедалі більше шукає не тільки якість і хорошу ціну, але й екологічно чисті продукти, заявив кілька днів тому бразильський віцепрезидент Жералду Алкмін на полях засідання спілки промисловців CNI. Бразильська сільськогосподарська промисловість і напівдержавна нафтова компанія останнім часом реєструють мільярдні прибутки.

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"Бразилія може допомогти"

Новий економічний план Бразилії наразився на ритику, особливо серед захисників довкілля, з огляду на наміри масштабних інвестицій у шкідливі для клімату викопні види палива, нафту та газ.

Феліпе Насіменто Фото: Privat

Але в цілому країна цим планом реагує на актуальні глобальні запити. "Перший фактор, який провокує війна в Україні, - зростання цін і уповільнення економічного зростання, і в цьому контексті Бразилія зможе вийти на позиції допомоги у задоволенні існуючого попиту. Я вважаю, що Бразилія може виробити свою позицію, враховуючи всі труднощі на цих ринках", - сказав у розмові з DW економіст Феліпе Насіменто з фонду Жетулью Варгаса (FGV).

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Приваблива для інвестицій

Роберто Гулар з Інституту міжнародних відносин Університету Бразиліа у коментарі DW висловив схожу точку зору. "Війна в Україні, що триває, відкриває для Бразилії можливості залучати до себе інвестиції, особливо з енергоємних країн, які зважають на питання кліматичної кризи".

Згідно зі звітом Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC), у перший рік війни, коли на посаді перебував правий президент-популіст Жаір Болсонару, на Бразилію припадала половина всіх прямих іноземних інвестицій у Південній Америці.

Президент Бразилії Лула да Сілва (л) та голова Євкромісії фон дер Ляєн обговорювали інвестиції з ЄС, 17 липня 2023 року Фото: EMMANUEL DUNAND/AFP

Ця тенденція триває: у липні під час свого візиту до Бразилії голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила про мільярдні інвестиції в країни регіону до 2027 року, значна частина яких має надійти Бразилії. Зокрема, фон дер Ляєн взяла зобов'язання інвестувати два мільярди євро для підтримки виробництва екологічного водню в Бразилії та сприяння енергоефективності у промисловості.

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Бразилія переорієнтовується

Тоді як країна стає дедалі цікавішим ринком для іноземних інвестицій, що допомогло б Заходу вибудовувати свої ланцюги поставок з більшою незалежністю, у геополітиці Бразилія намагається дотримуватися нейтралітету. "Бразилія досі вважає, що проти Росії не слід запроваджувати жодних санкцій, оскільки вони мали незначний ефект, а у підсумку страждає населення", - сказав Гулар у розмові з DW. Хоча більшість європейських країн та США не поділяють такого підходу, Бразилія і надалі підтримує дипломатичні та економічно-комерційні зв'язки з Росією.

Однак економічна криза, що насувається на Китай, ймовірно, стане проблемою і для Бразилії. Пекін є найбільшим торговим партнером Бразилії з обсягом торгівлі у близько 135 мільярдів доларів США за даними за 2022 рік. Якщо Китай ослабне ще більше, це не тільки вплине на торговельний баланс, але й стимулюватиме підтримку в Південній Америці укладенню угоди про вільну торгівлю між країнами МЕРКОСУР і Європейським Союзом задля того, щоби відкрити додаткові можливості. Прорив у цьому питанні очікують вже до кінця поточного року. У такому разі можна буде остаточно говорити про фактичне перепозиціонування Бразилії на міжнародній арені.