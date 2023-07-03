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Російські шпигуни використовують Бразилію як прикриття - WSJ

Олександр Куницький
2 год. тому

У Європі зафіксовано кілька випадків спроб використання російськими шпигунами бразильських паспортів. Цілком можливо, що це масове явище, пише WSJ.

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Ріо-де-Жанейро
Ріо-де-ЖанейроФото: EFE/dpa/picture alliance

У Бразилії розпочали розслідування через появу інформації про те, що російські шпигуни активно використовують паспорт цієї країни для проникнення на Захід, повідомило у неділю, 2 липня, видання The Wall Street Journal (WSJ).

За даними американського видання, бразильська влада впевнена, що російські шпигуни широко прикриваються паспортами країни. Розпочато розслідування, приводом якого стали кілька випадків затримань у західних країнах росіян із бразильськими документами. Зокрема, восени 2022 року вчений, який прибув з Бразилії до Норвегії, з метою стажування в місцевому університеті виявився, за даними норвезької поліції, не бразильським ученим, а російським розвідником Михайлом Мікушиним.

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Інший відомий випадок стався в червні 2022 року, коли нідерландська розвідка викрила російського шпигуна Сергія Черкасова. Він намагався влаштуватися стажером у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри. 

Видання також вказує на ще один відомий випадок - російський шпигун видавав себе за бразильця Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, де займався бізнесом. Згодом він раптово зник, а через кілька місяців грецька розвідка ідентифікувала його як росіянина Шмирьова. Згодом він втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час жила під вигаданим іменем у Греції.

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WSJ констатує, що у Бразилії система отримання документів містить прогалини, якими можуть скористатися іноземні розвідники. Так, бразильський паспорт, за даними видання, можна отримати всього на підставі свідоцтва про народження.

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