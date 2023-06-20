Німецька спецслужба очікує активізації російського шпіонажу

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини оприлюднило щорічну доповідь, в якій прогнозує ріст агресивних шпигунських операцій РФ на тлі війни проти України.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) - спецслужба внутрішнього призначення - оприлюднило у вівторок, 20 червня, щорічну доповідь, у якій прогнозує зростання "агресивних шпигунських операцій Росії" у ФРН на тлі війни РФ проти України.

У звіті йдеться, що на тлі санкцій проти Росії та підтримки України з боку Німеччини й інших країн Заходу російські спецслужби мають відчувати "підвищений інтерес до шпигунства". "Надалі потрібно налаштовуватися на ще секретніші та агресивніші шпигунські операції РФ і діяльність у кіберпросторі, що виходить з Росії. Зафіксовані досі кібератаки регулярно спрямовані на збір інформації, але можуть бути використані і для саботажу та здійснення впливу", - сказано в ньому.

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Шпигунство з Китаю та Ірану

Чотирма головними акторами в сфері шпигунства проти Німеччини BfV називає Росію, Іран, Туреччину та Китай. Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) зараховує до цієї групи також Північну Корею, яка, за її словами, активно займається розвідувальною діяльністю в Німеччині.

У доповіді спецслужби йдеться, що Китай використовує шпигунство в сфері економіки та науки, але інтерес для нього становлять і дані про структуру, озброєння та навчання збройних сил Німеччини (Бундесверу). Іранські ж розвідники роблять основний наголос на боротьбу з опозиційними угрупованнями та окремими активістами.

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Ріст кількості екстремістів, схильних до насильства

У Німеччині спецслужба фіксує різке збільшення кількості екстремістів, схильних до насильства. Торік кількість людей, яких можна зарахувати до правих екстремістів, збільшилась на 14,5 відсотка і досягла майже 39 тисяч людей.

Зростання показників пояснюється тим, що в статистиці вперше враховані прихильники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яких у березні 2022 року суд дозволив кваліфікувати як підозрюваних.

Лівоекстремістський потенціал, за даними BfV, збільшився торік у Німеччині на 5,2 відсотка - до 36,5 тисячі осіб. Схильним до насильства вважається більше ніж кожен четвертий лівий екстреміст у ФРН. Серед правих екстремістів частка схильних до насильства дещо вища - 14 тисяч. Понад 10 тисяч із них - члени АдН.

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