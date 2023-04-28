Влаштовувався в МКС: США домагаються екстрадиції шпигуна РФ

Американські органи юстиції хочуть екстрадиції ймовірного працівника ГРУ РФ Сергія Черкасова. Він під виглядом громадянина Бразилії збирався стажуватись в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

США надіслали до Бразилії запит про екстрадицію ймовірного співробітника Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Сергія Черкасова, якого американська влада обвинувачує у шпигунстві, повідомило 27 квітня американське видання газета The Washington Post (WP).

Запит США має розглянути Верховний суд Бразилії, проте журналісти допускають, що через "делікатність справи" до вирішення питання може долучитися президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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Росія теж домагається екстрадиції Черкасова

WP нагадує, що видачі Черкасова домагається і російська влада - у РФ проти нього порушена справа про торгівлю наркотиками. "Запит про екстрадицію є екстраординарною спробою США взяти під варту російського оперативника, який перебуває за кордоном, тоді як Москва докладає власних зусиль щодо його звільнення", - пише видання.

Журналісти зазначають, що влада США та Бразилії вважає російський запит "явним вивертом". Генеральна прокуратура РФ надала документи, в яких стверджується, що Черкасов кілька років торгував героїном, але в матеріалах справи багато розбіжностей, тому є підозра, що справа проти нього - сфабрикована, щоби не визнавати його шпигунство, йдеться в статті.

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Затримання Черкасова в Нідерландах

Черкасова затримали в червні минулого року в Нідерландах. За даними нідерландської розвідки, росіянин видавав себе за громадянина Бразилії Віктора Мюллера Ферейру і намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі.

Черкасова видворили до Бразилії, де його засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів.

Представники Верховного суду Бразилії заявили, що не ухвалюватимуть рішення про екстрадицію Черкасова, поки не завершиться розслідування.

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