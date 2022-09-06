Як українські біженці в Німеччині замінили туристів із Росії

Під час пандемії, а тепер через війну Росії проти України потік російських туристів у Німеччині різко скоротився. До російськомовних бюро подорожей прийшли біженці з України. Подробиці у DW.

Російськомовні бюро подорожей у Кельні та Бонні спеціалізуються на обслуговуванні жителів Німеччини, які емігрували з республік колишнього СРСР та Росії, а також на туристах з пострадянських країн. Під час пандемії туристичний бізнес сильно постраждав, а тепер через війну Росії проти України кількість російських туристів у Німеччині різко зменшилася. Що відбувається з бюро подорожей та як вони реагують на проблеми, пов'язані зі складною ситуацією в їхній специфічній ніші турбізнесу, орієнтованій на російськомовних клієнтів? DW спробувала в цьому розібратися, зв'язавшись з одним із найстаріших російськомовних бюро подорожей із філіями у Бонні та Кельні "Insel".

"Замість туристів із Росії до нас приходять біженці з України"

Ірина Сидорова родом із Санкт-Петербурга, в бюро подорожей "Insel" у Бонні працює понад 12 років - Ірина стояла біля його витоків. "Туризму з Росії цього літа практично немає, - наголошує вона в інтерв'ю DW. - Якщо комусь і вдається приїхати до своїх родичів у Німеччині, то вони добираються сюди окружними шляхами - через Туреччину або Об'єднані Арабські Емірати. Масовий туризм з Росії зараз із відомих причин став неможливим. Але дивно те, що клієнтів у нас стало не менше, а навіть більше. І це завдяки біженцям з України, які активно подорожують Німеччиною та Європою". За словами Ірини Сидорової, українські біженці у Німеччині практично замінили туристів із Росії.

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На питання, чи можуть біженці з України дозволити собі поїздки Німеччиною та Європою, адже це і питання грошей, Ірина уточнює: "Річ у тому, що у нас поїздки недорогі, в основному це одноденні автобусні екскурсії Німеччиною та сусідніми країнами - без ночівлі в готелях. Крім того, багато екскурсій фінансують благодійні організації в Кельні і в Бонні".

Біженці з України в Німеччині під час подорожі до Антверпена Фото: Vitaliy Krusch

Ірина згадує, як організовувала для українців автобусну екскурсію до Амстердама. За її словами, жінки з України з дітьми спершу без особливого ентузіазму до цього поставилися, а Ірині довелося багатьох переконувати, що немає нічого соромного в тому, якщо вони замість того, щоб сидіти в гуртожитках для біженців, з'їздять до Амстердама. Жінкам просто необхідно хоч якось відволіктися від думок про війну, про чоловіків і родичів, які залишалися захищати їхню батьківщину. "Неможливо щодня плакати та жити в страху, а треба скористатися ситуацією, щоб побачити, як люди живуть у Німеччині та інших європейських країнах", - каже Ірина Сидорова. Багато хто з біженців ніколи не був на заході Європи, а коли вони повернуться на батьківщину, то така можливість у них навряд чи знову з'явиться, тож Ірина намагалася мотивувати українців брати участь в автобусних екскурсіях.

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"Тож з'їздили жінки з дітьми на цю екскурсію і залишилися дуже задоволені. Дехто з них поділився враженнями про поїздку в чатах для біженців з України. І через них до нас потяглися українці, зацікавлені у подорожах. Сьогодні таких людей вже трохи більше сотні. Ми щасливі, що можемо зробити хоч невелику радість людям, яким довелося пережити величезні страждання на батьківщині", - наголошує Ірина Сидорова.

Українців не лякають російська мова та російськомовні вивіски

За словами Ірини, спочатку вона сумнівалася, чи захочуть українські біженці скористатися послугами бюро подорожей із вивіскою біля входу: "Ми говоримо російською". "Але мої сумніви відразу розсіялися. Немає жодної русофобії у цих людей, вони чітко можуть відокремити росіян, які засуджують війну, від тих, хто підтримує путінський режим і військову агресію проти України. Деякі жінки розповідали Ірині про те, що вони в Німеччині стикалися і з ворожим до них ставленням з боку російськомовних жителів, це переважно ті, хто і тут дивиться російські пропагандистські телеканали і повірили в те, що Путін бореться з "нацистами та бандерівцями".

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"Я вважаю це ментальною катастрофою, коли росіяни, де б вони не жили, підтримують братовбивчу війну в Україні. Зрозуміло, що у самій Росії йде посилена пропаганда ЗМІ путінського режиму, але в Німеччині російськомовне населення має доступ до інших джерел інформації, є вільний інтернет, соціальні мережі, з яких можна черпати інформацію про те, що відбувається. Немає виправдання тим, хто підтримує цю війну, посилаючись на відсутність об'єктивної інформації про неї. Таким я кажу: не дивіться Соловйова, дивіться "Дождь" чи німецькі телеканали, не лінуйтеся шукати правдиві джерела, сидячи на диванах у безпечній країні", - закликає Ірина своїх колишніх співвітчизників, які живуть у Німеччині.

Віталій Круш розвантажує гуманітарну допомогу на Львівщині Фото: privat

Співробітниця бюро подорожей в інтерв'ю DW наголосила, що українські біженці дуже доброзичливі, ввічливі та вдячні клієнти. "Вони навіть мені квіти приносять, ми із задоволенням спілкуємося, разом плачемо, коли вони розповідають про те, що їм довелося пережити на батьківщині. Я всіляко намагаюся відволікти їх від сумних думок, шукаю можливості організувати нові поїздки, щоб хоч якось прикрасити їхнє життя далеко від батьківщини та чоловіків", - продовжує уродженка Санкт-Петербурга Ірина Сидорова. Допомагає вона українським жінкам також поза своєю основною роботою.

Біженцям без закордонних паспортів для поїздок Європою необхідний спеціальний документ. Ірина допомагає таким жінкам оформити в німецьких відомствах необхідні папери, дзвонить в інстанції як довірена особа та перекладачка. Жінки відчули душевну теплоту Ірини і з великою подякою до неї ставляться, адже багато хто вперше подорожує Європою.

Біженці різні, наголошує Ірина, є такі, які самі можуть сплатити за свої поїздки, інші вже влаштувалися на роботу. Крім того, буває, що благодійні організації спонсорують екскурсії тим, хто не має зайвих грошей на поїздки.

Подорожі за рахунок благодійності

Справді, деякі благодійні служби оплачують екскурсії для біженців, як, наприклад, це робить жіноча організація в Кельні SeiSTARK, а в Бонні активну підтримку біженцям надає активіст Віталій Круш (Vitaliy Krusch), член президії Німецько-російського молодіжного парламенту, який під час війни сконцентрувався на організації гуманітарної допомоги Україні та біженцям із цієї країни у самій Німеччині.

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Віталій, уродженець Львова, щойно повернувся з українського міста Сокаль, що неподалік його рідного міста. Він привіз туди черговий вантаж гуманітарної допомоги та три мініавтобуси для перевезення дітей до шкіл, адже у багатьох регіонах України, незважаючи на війну, розпочався новий навчальний рік.

Генрієтте Крец, яка пережила Голокост, зустрічається з біженцями з України Фото: Vitaliy Krusch

Батько двох маленьких дітей Віталій Круш допомагає і біженцям у Німеччині. Один із його останніх проєктів саме і пов'язаний із туризмом. Його було реалізовано через благодійну організацію "Solidarität Ukraine-Bonn". Віталій днями організував фінансування екскурсії для жінок-біженок з дітьми до бельгійського міста Антверпена. Цей маршрут було обрано невипадково. В Антверпені мешкає 88-річна Генрієтте Крец, яка пережила Голокост.

Вона народилася в Польщі, а коли Гітлер напав на цю країну, вона разом із сім'єю втекла від переслідування нацистів до Львова. У грудні 2020 року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив Генрієтте Крец орден "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" 1-го ступеня за її зусилля у роз'яснювальній роботі серед школярів та молоді як свідка злочинів нацизму.

Генрієтте Крец вдячна Львову за те, що він прийняв її разом із сім'єю у важкі роки Другої світової війни. Сьогодні вона глибоко вражена тим, що Росія розв'язала війну проти сусідньої держави, та виявила бажання зустрітися з групою біженців із України, запросивши їх до себе у гості. Жінка розповіла біженкам з України та їхнім дітям про злочини нацизму та Голокост, який їй дивом вдалося пережити.