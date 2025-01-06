Як далеко зайде новий наступ ЗСУ в Курській області

Українська армія просувається на Курщині, хоча і відчуває там дедалі більший тиск Росії. Експерти сходяться на думці, що Київ посилає сигнал Трампу. Чи буде ще щось?

Через добу після несподіваного наступу української армії в Курській області РФ багато що залишається неясним. Київ мовчить, як це було на початку серпня 2024 року, коли Україна вперше ввела туди війська. У понеділок міністерство оборони Росії в Москві повідомило, що "спробу прориву" Збройних сил України (ЗСУ) було "припинено". Напрямок - населений пункт Велике Солдатське, розташований приблизно за 80 кілометрів на північний захід від обласного центру. За даними Москви, було знищено чотири танки, два бронетранспортери, 16 бойових броньованих машин і машину розмінування. Підтвердження цієї інформації з інших джерел на момент написання статті не було.

Новина про новий наступ українських військ у Курській області з'явилася в неділю вранці. Російські воєнкори і блогери повідомляли про українські "колони" і ділилися відео, знятими, мабуть, безпілотниками, на яких видно кілька українських БМП на засніжених полях і дорогах. Деякі згадували про використання західних високоточних ракет. Цю інформацію також перевірити неможливо. Настрій у понеділок більш стриманий: російські ЗМІ виглядають більш впевненими, а українська сторона не поспішає повідомляти про успіхи. Схоже, всі чекають, що ще може статися.

Хід, щоб справити враження на Трампа?

Українська атака не стала повною несподіванкою. Припущення про неї ходили вже кілька тижнів. Австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) передбачив саме такий сценарій в інтерв'ю DW у середині грудня. "На мій погляд, Україна спробує ще раз показати в інформаційному просторі, що має сенс підтримати її безпосередньо перед вступом Дональда Трампа на посаду президента США", - каже Райснер. За його словами, саме це ми зараз і спостерігаємо.

Російська реактивна система залпового вогню "Град" на курському напрямку, грудень 2024 року Фото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

Трамп кілька разів заявляв, що хоче якнайшвидше закінчити війну Росії проти України. Під час передвиборчої кампанії він також ставив питання про подальшу підтримку України. Очікується, що перші пропозиції з Вашингтону щодо припинення війни надійдуть після вступу Трампа на посаду 20 січня.

Райснер вважає, що наразі рано говорити про "фактичний наступ" України під Курськом. "Тому що наступ означатиме, що великі з'єднання, види збройних сил проводитимуть наступ по всій території, щоб досягти цілей на оперативному рівні", - каже Рейснер: "Що ми бачимо, так це передову контратаку за участю до трьох бригад або їхніх частин".

Точна мета все ще не зрозуміла, їх може бути кілька. За словами Райснера, українська армія відчуває дедалі більший тиск у Курській області й уже втратила близько половини території, яку вона зайняла п'ять місяців тому. Контрольована українською стороною територія площею близько 500 квадратних кілометрів зазнає російських атак із трьох боків. Нинішній наступ може бути спробою "вирватися з цієї бульбашки".

Австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

Шашанк Джоші, редактор британського журналу The Economist, що спеціалізується на військових питаннях, називає й інші можливі причини. "Мета може полягати в тому, щоб поставити російські війська в оборонне становище, щоб перешкодити їм нарощувати наступальні дії", - сказав Джоші в інтерв'ю DW. На думку британського експерта, той факт, що наразі в Курській області йде "досить значний" російський наступ, ускладнює аналіз.

Іншою метою можуть бути додаткові території як розмінна монета перед дипломатичними переговорами після інавгурації Трампа. Але це може бути й обманний маневр, щоб завдати удару в іншому місці.

Маркус Райснер дотримується аналогічної точки зору і очікує, що все це продовжиться. "Я вважаю, що до 20 січня на нас ще чекають сюрпризи, - каже військовий експерт. - Якщо ви подивитесь на північний схід України, то фронт не повністю забезпечений російською стороною. Є деякі райони, які можуть бути використані для подальшого просування, щоб домогтися максимального успіху перед можливими переговорами".

На підтвердження цього Райснер наводить нещодавні заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена. Українські позиції в Курську "важливі", тому що вони відіграватимуть роль у майбутніх переговорах, сказав Блінкен під час свого візиту до Сеулу.

Наскільки ризикованим є український крок?

Як і у випадку з наступом на Курськ у серпні, знову постає питання, чи справді Києву варто розміщувати війська на російській території, коли українська армія відступає на сході та втрачає дедалі більше власних територій. Зокрема, важливе у військовому відношенні місто Покровськ на заході Донецької області вже кілька місяців перебуває в центрі бойових дій. Новий наступ української армії може бути ризикованим, але політичні переваги переважують ризики, кажуть експерти.

Шашанк Джоші, редактор британського журналу The Economist Фото: DW

"Якщо Росія візьме Покровськ, вона просунеться на захід, - каже Шашанк Джоші. - Це погано, але це не обов'язково якісно змінить баланс сил і дипломатичні переговори". Якщо Україні вдасться утримати частину Курської області, це матиме "суттєве значення". Це був би "прорахований ризик".

Для України важливо "не випадати із заголовків", особливо перед приходом Трампа, підкреслює Маркус Райснер. "Якщо врахувати, що найважливіше для України - це підтримка Заходу, то цей захід, нехай і розрізнений, важливий для того, щоб зберегти цю підтримку", - каже він.

Поки що неясно, як довго Україна зможе утримати частину Курської області. Райснер обережно ставиться до таких питань. Обидві сторони "поріділи в плані сил", але якщо тиск Трампа не призведе до заморожування, "драма війни на виснаження може вибухнути знову", вважає він. Тоді Росія може підтягнути свої сили і повільно відтіснити українську армію.