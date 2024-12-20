Мета й ціна наступу РФ на Донбасі: підсумки 2024 року

Росія окуповує дедалі більше території України на Донбасі. Наскільки критична ситуація для ЗСУ наприкінці 2024 року, і чому Москва не змогла швидко досягти цілей - у матеріалі DW.

Підбиваючи підсумки 2024 року, Володимир Путін, схоже, обмовився. Ситуація у війні Росії проти України "змінюється кардинально", сказав президент РФ на пресконференції в четвер, 19 грудня. "Йдеться про просування не на 100, 200, 300 метрів. Наші бійці забирають, повертають територію квадратними кілометрами", - сказав глава Кремля. У стенограмі на сайті Кремля слова "забирають" немає.

Чого домагається російська армія

Наприкінці третього року масштабної війни російська армія збільшила темпи окупації на сході України, у Донецькій області. Після взяття на початку 2024 року передмістя Донецька - Авдіївки - новини про захоплення сіл стали буднями. У жовтні армія РФ окупувала міста Вугледар і Селидове, наприкінці грудня міські бої тривають у Кураховому. Армія РФ наприкінці літа впритул наблизилася до важливого логістичного центру Збройних сил України (ЗСУ) в Донецькій області - міста Покровськ.

Саме там, вважає австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), сконцентровані основні зусилля російської армії. Він пояснює це тим, що Росія сподівається на "оперативний прорив". "Найкритичніша ситуація на Донбасі, конкретно, на південь від Покровська, - каже Райснер. - Ми бачимо три оперативні маневрені групи російської сторони, які формують гак". Мета - не тільки оточення ЗСУ, а й перерізання ліній постачання, вважає Райснер.

За його словами, Росія поспішає домогтися максимального успіху до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня. Трамп заявив, що збирається з перших днів спробувати зупинити війну і посадити Росію та Україну за стіл переговорів. Як - питання відкрите.

Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

Як швидко РФ може окупувати Донецьку область

Саме в районі Покровська до кінця року Росія найбільше просунулася на шляху до давно заявленої Путіним мети - виходу на адміністративний кордон чотирьох українських регіонів, які Москва оголосила своїми у вересні 2022 року, закріпивши окупацію в конституції. Крім Донецької, це майже повністю окупована Луганська, а також частково окуповані Херсонська та Запорізька області.

У разі захоплення Покровська Росія зможе вийти на кордон із Дніпропетровською областю, звідки спрямувати сили на обласні центри Дніпро або Запоріжжя, а також на північ Донецької області. Там під контролем Києва залишаються кілька міст, зокрема Краматорськ - промисловий і адміністративний центр, стратегічно важливий для постачання всього українського угруповання в Донбасі.

Як швидко Росія зможе вийти на адміністративні кордони Донецької області? Прогнозувати ніхто не береться, але прориву фронту щонайменше в перші місяці 2025 року опитані DW експерти не очікують.

Усе залежатиме від ресурсів українців - боєприпасів і "насамперед солдатів", каже Маркус Райснер. За його словами, ЗСУ можуть утримати лінію фронту, але їм уже важко оборонятися, зокрема й через рельєф місцевості. "Росіяни воюють на третій лінії (української) оборони, за якою - відкрита місцевість і мало підготовлених оборонних позицій", - пояснює австрійський експерт.

Президент Володимир Зеленський у Покровську, листопад 2024 Фото: IMAGO/ZUMA Press Wire

Наприкінці серпня, коли російська армія підійшла до Покровська на відстань близько 10 кілометрів, український військовий оглядач Юрій Бутусов у бесіді з DW припустив, що РФ може до кінця року зайняти Селидове, Мирноград і Покровськ. На момент написання статті з цієї трійки захоплено Селидове.

Хоча темпи просування російських військ до кінця року зросли, загалом вони "дуже відстають від свого графіка, на місяці", - зазначає український оглядач, полковник ЗСУ в запасі Сергій Грабський. "Наприклад, Часів Яр (передмістя окупованого навесні 2023 року Бахмута. - Ред.) мав бути взятий на 9 травня, а Покровськ - до 1 жовтня. Зараз кінець грудня 2024 року, цього не сталося", - каже експерт.

Виснаження з обох сторін

За його словами, для української сторони "критичних ситуацій немає", на інших ділянках фронту загальною протяжністю понад 1200 кілометрів Росія успіху не домоглася, каже Грабський.

Україна веде "стратегічну оборону", а Росія просувається за рахунок "переваги в п'ять-шість разів" на окремих ділянках і ціною "неймовірних втрат", зазначає експерт.

За українськими та західними оцінками, РФ зазнала восени рекордних втрат - щодня понад тисячу бійців убитими. А загальна цифра російських втрат убитими і пораненими, за оцінками державних джерел у США, перевищила півмільйона. На цьому тлі останнім часом "противник знижує інтенсивність бойових дій", - каже Грабський, посилаючись на свої джерела на передовій. DW не може перевірити ці та інші дані.

Могили загиблих бійців російської ПВК "Вагнер", січень 2023 року Фото: REUTERS

Про те, що російські сили, які наступають, "дуже виснажені", говорить і Маркус Райснер. Це ж, за його словами, стосується і ЗСУ. Оцінки експертами втрат української сторони нижчі, вони обчислюються сотнями. При цьому ресурс для мобілізації в РФ вищий у рази. "Росія може призвати понад мільйон, але її проблема - здатність баз комплектації забезпечити потреби армії", - вважає Грабський. За його оцінками, ці можливості обмежені цифрою 300 тисяч, що стримує темпи російського наступу.

Відповідальність за те, що відбувається на полі бою, "рівною мірою лежить як на Україні, так і на Заході", який її підтримує, вважає Грабський. "Навіщо мені десять танків Leopard, якщо у мене два екіпажі?", - цитує експерт свою бесіду восени з одним з українських командирів. Президент Володимир Зеленський регулярно дорікає Заходу за недостатнє постачання Україні озброєнь.

ЗСУ хочуть залишитися в Курській області до приходу Трампа

Незважаючи на складну ситуацію на Донбасі, Україна до кінця року продовжує утримувати частину зайнятої в серпні території Курської області РФ. На підсумковій пресконференції президент Путін не відповів на запитання, коли Росія зможе звільнити цей регіон. Сергій Грабський вважає, що курська операція ЗСУ успішна хоча б тому, що стримує 50-тисячне російське угруповання і знищує об'єкти на території РФ.

Маркус Райснер вважає, що Україна намагатиметься залишитися в Курській області як мінімум до вступу на посаду президента США Трампа, щоб використовувати це на переговорах. Ба більше, австрійський експерт припустив, що Україна може спробувати безпосередньо перед інавгурацією ще раз зайти на територію Росії. Загалом Райснер вважає, що для успішного стримування просування Росії Україні потрібні регулярні удари західною зброєю - ракетами ATACMS і Storm Shadow. "Недостатньо наносити ефектні удари раз на два тижні, це мають бути щоденні удари по логістичних точках росіян", - каже експерт. Поки що, за його словами, цього не видно.