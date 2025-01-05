У міноборони РФ визнали, що ЗСУ пішли в наступ на Курщині

ЗСУ зранку пішли у наступ поблизу Суджі на Курщині. В міноборони РФ це визнали, але стверджують про нібито відбиття двох "контратак" у регіоні.

Збройні сили України зранку у неділю, 5 січня, перейшли у наступ у Курській області РФ. Це на брифінгу підтвердило міністерство оборони РФ, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС. Зранку про атаку ЗСУ на кількох напрямках на Курщині лаконічно повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

В дописі у Telegram він зазначив, що у регіоні "великі переживання у росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них". "Сили оборони працюють", - додав Коваленко.

На просування ЗСУ на Курщині натякав і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Курщина: хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - написав він у Telegram.

В міноборони РФ стверджують про дві нібито відбиті "контратаки"

У міноборони РФ стверджують, що російські війська нібито відбили дві "контратаки" українських штурмових груп та нібито завдали поразки групі із двох танків та семи броньованих машин із десантом у напрямку хутора Бердин Курської області.

Між тим, низка росЗМІ з посиланням на Telegram-канали і "блогерів", наближених до міноборони РФ, повідомляє, що ЗСУ пішли в наступ від міста Суджа в бік села Велике Солдатське. Крім того, повідомляється про спроби українських сил просунутися на північний схід від Суджі в районі населеного пункту Бердин.

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