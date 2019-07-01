 25 років Будапештському меморандуму: що насправді обіцяли Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.12.2019

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Україна

25 років Будапештському меморандуму: що насправді обіцяли Україні

Атомна зброя в обмін на гарантії безпеки. Рівно 25 років тому Україна уклала таку угоду з Росією та країнами Заходу. DW з'ясовувала, що насправді обіцяли тоді Києву і що він за це отримав.

Зелений чоловічок на тлі української бази у Перевальному. Березень 2014-го

"Зелений чоловічок" на тлі української бази у Перевальному. Березень 2014-го

Те, що Україна в недалекому минулому була ядерною державою і віддала атомну зброю в обмін на гарантії безпеки, на Заході донедавна знали лише експерти та деякі політики. Однак після анексії Росією Криму Київ постійно нагадує про так званий Будапештський меморандум, підписаний у столиці Угорщини 5 грудня 1994-го року на саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У його тексті США, Великобританія і Росія схвалили приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, зобов'язуючись при цьому поважати її незалежність та "існуючі кордони". Такі ж меморандуми в той же день підписали Білорусь і Казахстан. В англійському варіанті тексту використано слово "assurances", яке можна перекласти українською як "запевнення", "обіцянки".

Кравчук: Україна не мала коштів на сервісне обслуговування

Кравчук: Україна не мала коштів на сервісне обслуговування

Валізка з кнопкою залишилася в Москві

Підписання Будапештського меморандуму завершило багаторічний процес переговорів між державами, що утворилися внаслідок розпаду Радянського Союзу, і провідними західними ядерними державами. Україна посідала в цьому процесі особливе місце. За даними київських джерел, в 1991 році вона успадкувала від СРСР 176 міжконтинентальних балістичних і понад 2500 тактичних ракет. Таким чином Україна стала третьою в світі ядерною державою, поступаючись лише США та Росії.

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Насправді ця ядерна міць була формальною, розповідав в інтерв'ю DW  2011 року експрезидент України Леонід Кравчук. "Всі системи управління ракетами, штаби були в Росії, чорна валізка з пусковою кнопкою була у президента Бориса Єльцина", - пояснив Кравчук.

Україна могла зберегти ядерну зброю, але це коштувало б величезних грошей, визнав екс-президент. Хоча ракети-носії вироблялися на заводі "Південмаш" у Дніпропетровську, ядерні боєголовки виготовлялися в Росії. За іронією долі, підписував документ у Будапешті другий президент України Леонід Кучма - колишній гендиректор "Південмашу". Сам Кучма кілька років тому визнав, що його попереджали про порожність гарантій меморандуму відразу після його підписання. "Тодішній президент Франції Франсуа Міттеран сказав: “Синку, не вір цьому документу, тебе обмануть", - розповів Кучма.

За словами ж Леоніда Кравчука, в України просто не було грошей на те, щоб налагодити власне виробництво боєголовок і їхнє сервісне обслуговування: "Ми порахували, що це обійшлося б у 65 мільярдів доларів, а скарбниця була порожня". Україна на початку 1990-их переживала гіперінфляцію. Вечеря на двох у київському ресторані могла обійтися в кілька мільйонів купоно-карбованців.

Кучма: Міттеран попереджав мене про порожність документу

Кучма: Міттеран попереджав мене про порожність документу

Тиск Заходу і формальні гарантії

Крім того, Захід чинив на Україну тиск, погрожуючи ізоляцією, розповів Кравчук. За його словами, це було пов'язано з тим, що розміщені на українській території ракети були націлені на США. Тому відмова від ядерної зброї була "єдиним можливим рішенням", запевнив екс-президент. Українські ракети були вивезені в Росію чи знищені. Київ у вигляді компенсації отримав фінансову допомогу зі США, пільгові поставки енергоресурсів з Росії, в тому числі паливо для АЕС, а також закріплені у Будапештському меморандумі гарантії безпеки. Втім, ці гарантії, як зазначив Леонід Кравчук, були формальними: "Механізм (санкцій у разі порушення. - Ред.) не прописали".

На це ж вказують і такі німецькі експерти, як Ґергард Симон (Gerhard Simon) з Кельнського університету. "Там ніде не написано, що у разі порушення цього меморандуму однією державою решта застосують військову силу", - сказав у розмові з DW Симон. Схоже оцінює ситуацію і німецький публіцист, експерт з питань України Вінфрід Шнайдер-Детерс: "Угода не варта паперу, на якому вона написана".

У команді президента України Володимира Зеленського у вересні повідомили, що розглядають ідею про підписання нового масштабного міжнародного договору за участі провідних світових держав, щоб закріпити суверенітет і територіальну цілісність України. Утім, жодної конкретики з цього приводу поки що не прозвучало.

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Докладно

Зелений чоловічок на тлі української бази у Перевальному. Березень 2014-го

25 років Будапештському меморандуму

Що насправді обіцяли Україні за відмову від ядерної зброї?  

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