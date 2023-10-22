200 тисяч ізраїльтян евакуювались через бойові дії

Від початку зіткнень між Ізраїлем, ХАМАСом і "Хезболлою" з небезпечних регіонів евакуювалися 200 тисяч ізраїльтян. Зокрема, мешканці близько 105 громад, розташованих поблизу кордонів із Сектором Гази та Ліваном.

Через напад палестинського терористичного угруповання ХАМАС і атаки ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", станом на неділю, 22 жовтня, понад 200 тисяч мешканців Ізраїлю були змушені покинути свої домівки, повідомив речник уряду Ізраїлю Ейлон Леві.

За словами речника уряду Ізраїлю Ейлон Леві, половина цих людей - мешканці близько 105 громад, розташованих поблизу кордонів із Сектором Гази та Ліваном. Їх евакуюватися попросив уряд. "Інша половина залишила райони поблизу фронту за власним бажанням", - повідомив Леві, цитує інформагенція dpa.

Загалом в Ізраїлі проживає близько 10 мільйонів людей.

Минулого тижня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), готуючись до наземної операції в Секторі Гази, закликала мешканців північних територій цього регіону евакуюватися на південь. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, домівки мали залишити 1,1 мільйона людей. На кінець минулого тижня ЦАХАЛ оцінював кількість евакуйованих палестинців у 600 тисяч.

У Секторі Гази загинули 29 працівників ООН

Також у неділю Близькосхідна агенція ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАДОР, UNRWA) повідомила, що від початку бойових дій 7 жовтня у Секторі Гази загинуло 29 співробітників агенції. "Половина цих колег - вчителі БАДОР", - йдеться у дописі БАДОР у соцмережі X.

Крім того, у агенції зазначили, що запасів пального в них залишилося лише на три дні, після чого вона не зможе надавати гуманітарну допомогу у Секторі Гази. "Без палива не буде води, не будуть працювати лікарні і пекарні. Без палива допомога не дійде до тих, хто її вкрай потребує. Без палива гуманітарної допомоги не буде", - зазначили в організації.

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Ізраїльський танк обстріляв єгиптян на кордоні

Учора до Сектору Гази почали доставляти гуманітарну допомогу через Єгипет. Її везуть через контрольно-пропускний пункт Рафах. Це - єдиний КПП, який наразі працює. Втім, у неділю там чули сирени і вибухи, пише Reuters.

Невдовзі після цього ЦАХАЛ заявив, що ізраїльський танк "випадково вистрілив і влучив у єгипетський пост" поблизу кордону з Газою, повідомляє AFP. Єгипетські військові заявили, що вибух спричинив "незначні травми", а ізраїльтяни - вибачилися і проводять розслідування інциденту.

Єгипетські ЗМІ з посиланням на очевидців заявили, що інцидент не завадить постачанню гуманітарної допомоги в Газу. В неділю до регіону в'їхало близько 19 вантажівок з медикаментами та продовольством.