У Газу доставляють першу гумдопомогу через Єгипет

Вантажівки з гуманітарною допомогою, які застрягли в Єгипті, в'їхали в суботу, 21 жовтня, на прикордонний перехід Рафах з заблокованим Сектором Гази. Як повідомили Єгипетський Червоний Півмісяць, а також Al Jazeera, на територію Гази заїхали 20 вантажівок із медикаментами та продовольством.

Це перші поставки гуманітарної допомоги після збройного нападу угруповання ХАМАС, що контролює Газу, на Ізраїль та ізраїльської операції у відповідь.

Дві вантажівки в'їхали з Єгипту в Сектор Газа ще вночі, повідомило агентство dpa з посиланням на джерела в структурах безпеки. За цими даними, до складу вантажу, що перевозився, входили медикаменти і похоронні полотнища.

Наразі залишається незрозумілим, як довго залишатиметься кордон із Єгиптом відкритим для постачання гуманітарної допомоги, зазначає dpa. Тим часом американський телеканал CNN повідомив, що контрольно-пропускний пункт уже закрився після проїзду вантажівок із гумдопомогою.

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Канцлер ФРН привітав перші поставки допомоги

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав початок поставок. "Це добре і важливо, що люди в Газі тепер отримають першу гуманітарну допомогу. Їм необхідні вода, продовольство і медикаменти. Ми не залишимо їх на самоті", - написав він у соцмережі X. За словами Шольца, уряд ФРН, як і раніше, підтримуватиме допомогу населенню Гази всіма каналами, щоб полегшити їхні страждання.

Раніше перед КПП на кордоні Єгипту і Сектору Гази на єгипетському боці стояли близько 170 вантажівок із гуманітарними товарами. Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначила, що вони перебувають у режимі очікування і готові до в'їзду на палестинську територію.

КПП Рафах є єдиним шляхом доправлення гуманітарної допомоги в Сектор Гази. В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху раніше повідомляли, що не перешкоджатимуть постачанню гуманітарної допомоги на південь Сектора Гази за умови, що ці вантажі не потраплять до бойовиків ХАМАС.

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