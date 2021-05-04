ЄС пожертвує біднішим країнам 100 мільйонів доз вакцини від COVID-19

Європейський Союз має намір пожертвувати наприкінці цього року щонайменше 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу біднішим країнам через ініціативу COVAX. Про це в п'ятницю, 21 травня, оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Європа має на меті "пожертувати щонайменше 100 мільйонів доз країнам з низьким та середнім рівнем доходу наприкінці 2021 року", сказала фон дер Ляєн, відкриваючи в Римі глобальний саміт з охорони здоров'я, покликаний скоординувати боротьбу з пандемією. У цьому онлайн-заході, організованому Єврокомісією та Італією, беруть участь країни Великої двадцятки.

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Також фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз виділить мільярд євро на розбудову виробництва вакцин в Африці. "Африка сьогодні імпортує 99 відсотків вакцин, і це має змінитися", - переконана голова Єврокомісії. Так звані виробничі хаби, за її словами, будуть розподілені по всьому континенту, проте точної інформації щодо місць розташування потужностей фон дер Ляєн не надала.

Метою саміту є ухвалення "Римської декларації", яка має встановити певні правила для запобігання майбутніх криз у сфері охорони здоров'я, а також для кращої підготовки до таких криз.

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