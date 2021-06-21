ЄС опублікував список нових санкцій щодо Мінська

Рада Євросоюзу у понеділок, 21 червня, затвердила четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Обмежувальні заходи опублікували в Офіційному журналі ЄС того ж дня, після чого вони одразу ж набули чинності.

До списку потрапили 78 фізичних осіб та 8 держпідприємств і компаній. "Це рішення ухвалено через ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі та насильницьких репресій проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів", - пояснили у пресрелізі Ради ЄС.

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Частину санкцій запровадили за примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня. Це державне підприємство "Белаеронавігація", яке управляє повітряним рухом в Білорусі, а також семеро фізичних осіб, включно з міністром транспорту країни Олексієм Авраменком та гендиректором "Белаеронавігації" Леонідом Чуро.

Більшість санкцій стосуються продовження репресій режимом Лукашенка. Серед осіб, які потрапили під обмеження: син Олександра Лукашенка Дмитро, міністр оборони Віктор Хренін, заступники генпрокурора Білорусі Олексій Стук і Геннадій Диско, кілька депутатів, включно з заступником голови комісії палати представників Білорусі з міжнародних справ Олегом Гайдукевичем, а також ряд суддів, прокурорів, співробітників слідчого комітету Білорусі, включно з його головою Дмитром Горою.

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У список потрапила й низка бізнесменів, а також такі підприємства: "Мінський автотранспортний завод" (МАЗ), "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ), логістичний оператор "Бреміно групп" та нафтотрейдер "Нова нафтова компанія". Також це компанії "Глобалкастом-менеджмент" і "Логекс", які надають послуги з митного декларування та логістики, та компанія "Сохра", котра займається просуванням білоруської продукції на зовнішніх ринках.

Відтепер фізичним особам, які опинилися в списку, заборонено в'їжджати на територію ЄС, а їхні активи, якщо такі є у Євросоюзі, заморожені. У компаній також заморожені активи, а громадянам і фірмам з ЄС заборонено надавати їм будь-які кошти.

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