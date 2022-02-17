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Європейська мовна спілка - асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".
До складу Європейської мовної спілки (EBU) нині входять 73 теле- та радіокомпаній з 56 країн Європи, Північної Африки та Передньої Азії. Серед іншого асоціація організовує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Штаб-квартира "Євробачення" розташована в Женеві.