Європейська мовна спілка

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

Скандал з Аліною Паш, а раніше з MARUV та інші історії пожвавлюють дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу.