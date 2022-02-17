Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європейська мовна спілка

Європейська мовна спілка - асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

До складу Європейської мовної спілки (EBU) нині входять 73 теле- та радіокомпаній з 56 країн Європи, Північної Африки та Передньої Азії. Серед іншого асоціація організовує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Штаб-квартира "Євробачення" розташована в Женеві.

Євробачення: найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу 17.02.2022

Скандал з Аліною Паш, а раніше з MARUV та інші історії пожвавлюють дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу.
Євробачення: вживання наркотиків під час шоу - фейк

"Євробачення": вживання наркотиків під час шоу - фейк 25.05.2021

За даними організатора конкурсу, соліст італійського гурту Maneskin, який переміг на "Євробаченні" в Роттердамі, не вживав наркотиків під час шоу. Наступний конкурс відбудеться в Італії.
Організатори Євробачення відмовили Білорусі в участі в конкурсі

Організатори "Євробачення" відмовили Білорусі в участі в конкурсі 27.03.2021

Нова заявка Білорусі з гуртом "Галасы ЗМеста" теж порушує правила "Євробачення" і може зашкодити репутації конкурсу, вирішила Європейська мовна спілка та відмовила країні в участі в конкурсі.
Організатори Євробачення просять Білорусь змінити конкурсну пісню

Організатори "Євробачення" просять Білорусь змінити конкурсну пісню 11.03.2021

Європейська мовна спілка просить Білорусь змінити пісню, яка представлятиме країну на пісенному конкурсі "Євробачення".
Євробачення-2020 відбудеться в інтернеті та у форматі спеціального шоу

"Євробачення-2020" відбудеться в інтернеті та у форматі спеціального шоу 12.05.2020

Скасоване через пандемію COVID-19 "Євробачення-2020" відбудеться у вигляді онлайн-концертів. Їх покажуть у дні півфіналів 12 та 14 травня. А на день фіналу організатори готують спеціальне музичне шоу.
Замість Євробачення анонсували альтернативне телевізійне шоу

Замість "Євробачення" анонсували альтернативне телевізійне шоу 31.03.2020

Замість пісенного конкурсу "Євробачення" 16 травня відбудеться альтернативне телевізійне шоу. У ньому візьмуть участь ті музиканти, які повинні були змагатися на конкурсі цього року, повідомила Європейська мовна спілка.
У EBU не заперечують проти нових правил відбору на Євробачення в Україні

У EBU не заперечують проти нових правил відбору на "Євробачення" в Україні 16.10.2019

У Європейській мовній спілці наголосили, що кожна країна-учасниця "Євробачення" встановлює власні правила відбору на конкурс.

Євробачення-2019: Названі переможці першого півфіналу

"Євробачення-2019": Названі переможці першого півфіналу 15.05.2019

У фінал "Євробачення-2019" упевнено пройшла одна з фавориток конкурсу - австралійка Кейт Міллер-Хейдке, а також представники Греції, Кіпру, Білорусі та Естонії.
Найгучніші відмови країн від участі у Євробаченні

Найгучніші відмови країн від участі у "Євробаченні" 28.02.2019

Політичні конфлікти та дипломатична напруга між країнами-учасницями нерідко ставали причиною відмови від участі у "Євробаченні". DW зібрала найгучніші випадки.
Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на Євробаченні

Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на "Євробаченні" 27.02.2019

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.
Історія участі України у Євробаченні: злети та падіння

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 27.02.2019

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.
Коментар: Євробачення без MARUV - програли всі, крім Росії?

Коментар: "Євробачення" без MARUV - програли всі, крім Росії? 26.02.2019

Те, що відбулося з MARUVпісля перемоги в українському відборі на "Євробачення" буде мати наслідки. Глядачі відчувають себе обдуреними, а у Кремля є новий привід для пропаганди, пише Сергій Руденко.
Зірки українського шоу-бізнесу про відбір на Євробачення: Це виглядає дико

Зірки українського шоу-бізнесу про відбір на "Євробачення": "Це виглядає дико" 26.02.2019

Співачка MARUV не поїде на "Євробачення". Що про цей скандал думає перший учасник конкурсу від України Олександр Пономарьов, чоловік і продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов та інші представники шоу-бізнесу.

Харебін: Умови національного відбору на Євробачення слід змінити

Харебін: Умови національного відбору на "Євробачення" слід змінити 25.02.2019

Скандал довкола "Євробачення" в Україні не вщухає: фіналістка відбору MARUV не поїде на пісенне свято у Тель-Авіві. Про особливості цьогорічного відбору DW розпитала співорганізатора конкурсу у Києві Олександра Харебіна.
Чим загрожують Євробаченню нові правила EBU

Чим загрожують "Євробаченню" нові правила EBU 03.08.2017

Європейська мовна спілка з огляду на цьогорічну "справу Самойлової" при проведенні конкурсу в Києві внесла зміни у регламент "Євробачення". Однак нові правила містять неполітичні пастки для учасників.
Після проведення конкурсу в Україні правила Євробачення змінили

Після проведення конкурсу в Україні правила "Євробачення" змінили 02.08.2017

Після інциденту з недопуском російської співачки Юлії Самойлової на "Євробачення-2017" відправляти на конкурс учасників, яких потенційно можуть не пустити в країну його проведення, буде заборонено.
Інші статті