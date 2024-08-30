Євробачення-2025 пройде в Базелі

Швейцарське місто Базель перемогло Женеву в протистоянні за право приймати музичний конкурс "Євробачення" в травні 2025 року.

69-й пісенний конкурс "Євробачення", який пройде в Швейцарії з 13 по 17 травня 2025 року, прийматиме місто Базель. Про це повідомили організатори в п'ятницю, 30 серпня.

Швейцарія проведе "Євробачення", оскільки її виконавець Nemo виграв 68-й конкурс.

Девіз "Євробачення-2025": Подолати кордони

Здебільшого німецькомовне місто на річці Рейн обійшло в змаганні за право проведення "Євробачення-2025" друге за розміром місто країни Женеву. Дві інші заявки - столиці Берна та рідного міста Nemo Біля - були скасовані в середині липня.

"Євробачення-2025" пройде під девізом "Подолати кордони" (Grenzen überwinden). Базель розташований у безпосередній близькості до Німеччини та Франції, і жителі регіону практично не помічають наявності кордонів. "Євробачення об'єднує і надихає через усі кордони", - так обґрунтовувала місцева влада заявку на проведення конкурсу.

"Євробачення" проходитиме на арені St. Jakobshalle в районі Мюнхенштайн на околиці Базеля. Відкрита в 1976 році, вона називає себе найкращою багатоцільовою ареною Швейцарії та може вмістити понад 12 тисяч глядачів. Тут проходить щорічний чоловічий тенісний турнір Swiss Indoors, який уроджець міста Роджер Федерер виграв рекордні 10 разів.

Шоу транслюватимуть на футбольний стадіон поблизу арени, що налічує 20 тисяч місць. Міська влада оцінює витрати на проведення заходу в 30-35 мільйонів швейцарських франків (32-37 мільйонів євро).

"Євробачення" повертається на батьківщину

"Європейська мовна спілка радіє, що Базель обрали містом-господарем "Євробачення-2025". Конкурс народився в Швейцарії у Лугано ще в 1956 році, і це чудово повертати його на батьківщину майже через 70 років", - заявив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Естердаль.

Nemo - перший швейцарський переможець з 1988 року, коли канадка Селін Діон виступала під прапором Швейцарії.