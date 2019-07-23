Європа про тріумф Зеленського і "Слуги народу" (відео)

Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу".
"Легке життя закінчилося" - так коментують абсолютну перемогу партії "Слуга народу" на парламентських виборах в Україні німецькі ЗМІ. Дотепер парламент блокував ініціативи Володимира Зеленського. Нині ж президент має виправдати довіру українців, які втомилися від старих еліт й обрали політиків-новачків, та втілити очікувані реформи.
Із власною більшістю президент Володимир Зеленський зможе ухвалювати будь-які рішення, але позбудеться запобіжника у вигляді парламенту, попереджають експерти. (23.07.2019)
Європейські видання називають вибори до Ради важливими не лише для України, але й для всієї Європи. Утім, сигнал, який надсилають українці, віддавши владу партії "Слуга народу", деякі оглядачі вважають тривожним. (22.07.2019)
Партія Зеленського "Слуга народу" на дочасних парламентських виборах в Україні здобуває абсолютну більшість мандатів у Верховній Раді. Фактично для формування коаліції "слугам народу" більше ніхто не потрібен. (22.07.2019)