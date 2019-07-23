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Європа про тріумф Зеленського і "Слуги народу" (відео)

Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу".

В Європі результати виборів до Верховної Ради називають не лише очікуваними, але й історичними

"Легке життя закінчилося" - так коментують абсолютну перемогу партії "Слуга народу" на парламентських виборах в Україні німецькі ЗМІ. Дотепер парламент блокував ініціативи Володимира Зеленського. Нині ж президент має виправдати довіру українців, які втомилися від старих еліт й обрали політиків-новачків, та втілити очікувані реформи.

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