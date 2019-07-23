 Європа про тріумф Зеленського і ″Слуги народу″ (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 23.07.2019

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Європа про тріумф Зеленського і "Слуги народу" (відео)

Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу".

В Європі результати виборів до Верховної Ради називають не лише очікуваними, але й історичними

В Європі результати виборів до Верховної Ради називають не лише очікуваними, але й історичними

"Легке життя закінчилося" - так коментують абсолютну перемогу партії "Слуга народу" на парламентських виборах в Україні німецькі ЗМІ. Дотепер парламент блокував ініціативи Володимира Зеленського. Нині ж президент має виправдати довіру українців, які втомилися від старих еліт й обрали політиків-новачків, та втілити очікувані реформи. 

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Зеленський без гальм. Чого чекати від однопартійної більшості у ВРУ

Із власною більшістю президент Володимир Зеленський зможе ухвалювати будь-які рішення, але позбудеться запобіжника у вигляді парламенту, попереджають експерти. (23.07.2019)  

Європейська преса: перемога Зеленського і ризики для Європи

Європейські видання називають вибори до Ради важливими не лише для України, але й для всієї Європи. Утім, сигнал, який надсилають українці, віддавши владу партії "Слуга народу", деякі оглядачі вважають тривожним. (22.07.2019)  

Розгромна перемога партії Зеленського "Слуга народу": що буде з іншими партіями (відео)

Партія Зеленського "Слуга народу" на дочасних парламентських виборах в Україні здобуває абсолютну більшість мандатів у Верховній Раді. Фактично для формування коаліції "слугам народу" більше ніхто не потрібен. (22.07.2019)  

Коментар: Україні набрид вчорашній день

Те, на що може бути здатною демократія, можна напрочуд виразно спостерігати в Україні. Парламентські вибори закріпили політичний злам, за яким стоїть більше, ніж просто нові обличчя, вважає Бернд Йоганн. (22.07.2019)  

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Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу".