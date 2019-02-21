 ″Євробачення″: найгучніші політичні скандали в історії конкурсу | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.02.2019

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Культура й стиль життя

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

Скандал із MARUV, заборона СБУ в'їзду до України російській учасниці Самойловій та інші історії підживили дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу.

Євробачення-2017 в Києві

"Євробачення-2017" в Києві

Міжнародний пісенний конкурс, заснований у 1956 році, тобто через 11 років після Другої світової війни, за задумом організаторів, мав сприяти примиренню Європи. Однак ледь не з перших років існування він відзначився низкою гучних скандалів, не пов'язаних із культурою.

Бойкот через анексію

Через турецьке вторгнення на Кіпр у 1974 році Греція відмовилась від участі в "Євробаченні-1975". Однак уже наступного 1976 року представниця Афін повернулась на "Євробачення" із піснею "Panagia Mou, Panagia Mou" ("Пречиста діво, пречиста діво"). У ній ішлося про табори для біженців замість туристичних кемпінгів та спалені будинки на Кіпрі. Маріза Кох виконувала композицію грецькою мовою і посіла 13 місце.

Букет замість переможця

Перемога на "Євробаченні-1978" ізраїльського співака Ізара Коена і групи Alphabeta стала прикрою несподіванкою для Йорданії. Спочатку замість виступів ізраїльтян йорданське телебачення транслювало фотографію букету квітів. А коли розпочався підрахунок голосів, і стало зрозуміло, хто перемагає, трансляцію перервали - "з технічних причин". Наступного дня йорданські ЗМІ повідомили, що на "Євробаченні" переміг представник Бельгії, який насправді посів друге місце. Цікаво, що наступного, 1979 року, Йорданія відправила до Ізраїлю свого учасника, а ось Туреччина оголосила бойкот конкурсу.

Нетолеровані таланти

Виступ і перемога на "Євробаченні-1998" ізраїльської співачки Дани Інтернейшнл супроводжувалися політичним скандалом у самому Ізраїлі. Ортодоксально налаштована частина суспільства не лише вимагала заборонити виступ артистки-транссексуалки, а й у разі допуску її до участі - домогтися розпуску уряду. Значно пізніше, у 2014 році, перемога австрійця Тома Нойвірта, більше відомого як Кончіта Вурст, настільки вразила російських політиків, що ті вимагали бойкотувати "Євробачення". Однак у 2015 році до Відня таки поїхала росіянка Поліна Гагаріна.

Перемога Дани Інтернешнл у 1998 році спричинила скандал у Ізраїлі

Перемога Дани Інтернешнл у 1998 році спричинила скандал у Ізраїлі

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А якщо учасниці "Євробачення" від Росії не дозволять в'їхати до Києва? Європейська мовна спілка з повагою поставиться до будь-якого рішення України з цього питання, повідомили багато ЗМІ. Однак це не зовсім так. (15.03.2017)

Чому прикуту до інвалідного візка Юлію Самойлову відправляють на "Євробачення" до Києва. І чому Україна її не пустить. Коментар Олександра Плющева для DW. (13.03.2017)

Цьогоріч у Дюссельдорфі країну представлятиме раніше оголошена переможниця Міка Ньютон. Експерти певні, що скандали довкола національного відбору конкурсу – спроба популяризувати НТКУ і самих учасників. (03.03.2011)

Революційний гімн

У 2005 році на "Євробаченні", що проходило в Києві, ледь не був зірваний виступ української групи "Гринджоли". Музиканти планували виконати гімн Помаранчевої революції - "Разом нас багато". Однак слова "Фальсифікаціям - ні! Махінаціям - ні! Понятіям - ні! Ні - брехні! Ющенко - так! Ющенко - так! Це - наш президент!" Європейська мовна спілка визнала політизованими та змусила групу змінити їх або виступати з іншою піснею. "Гринджоли" обрали перший варіант.

Росіє, прощавай!

У 2007 році українець Андрій Данилко - він же Вєрка Сердючка - заспівав на "Євробаченні" у Гельсінкі пісню "Dancing Lasha Tumbai". Ці слова дехто розчув як "Russia, Goodbye!" (Росіє, прощавай!), тож Сердючка швидко зникла з російських телеекранів, хоча до цього виступу мала в Росії неабияку популярність. А ось пісню грузинських учасників "Євробачення-2009" "We Don't Wanna Put In" ("Ми не хочемо тиску") організатори до конкурсу не допустили: надто відвертою у ній була гра слів - "Ми не хочемо Путіна". Враховуючи конфлікт у Південній Осетії, Грузія взагалі відмовилася брати участь у тодішньому "Євробаченні".

У 2016-му політичний скандал спалахнув довкола виступу української учасниці Джамали, яка виконувала пісню "1944" про депортацію кримських татар. Після анексії півострова Росією в 2014 році дехто угледів у виборі композиції паралелі з сучасними репресіями проти кримськотатарського населення у Криму. Організатори, втім, жодних порушень у пісні Джамали не побачили.

Організатори конкурсу не побачили політичного підтексту в пісні Джамали 1944

Організатори конкурсу не побачили політичного підтексту в пісні Джамали "1944"

Мовне питання

У 2008 році лірична пісня під назвою "Divine" спричинила політичний скандал у Франції. Саме з нею національний відбір "Євробачення" виграв співак Себастьєн Телльє. Деяких політиків обурило те, що свою композицію Телльє виконував англійською, а не французькою мовою. Дискусії щодо того, чому у Франції не знайшлося жодної гідної міжнародного конкурсу пісні саме французькою, не стихали кілька місяців. Зрештою Телльє із своєю "божественною" піснею посів на "Євробаченні-2008" 19-те місце.

Неполіткоректні коментарі

Іноді приводом для політичних скандалів на "Євробаченні" стають не виступи учасників, а коментарі телеведучих. Так, багаторічний ведучий "Євробачення" на BBC Тері Воган неодноразово дозволяв собі неполіткоректні висловлювання. Наприклад, 2010 року він назвав колег-ведучих із Данії "Доктором Смерть" і "Зубною феєю", що не на жарт розізлило данців. BBC довелось офіційно вибачатися за слова Вогана. Роком раніше британець заявив, що перемога Діми Білана є "абсолютно політичною", а те, що за нього віддали голоси громадяни колишнього СРСР і, зокрема, України, в якої з Росією тоді спалахнув газовий конфлікт, Воган пояснив тим, що "Україна просто, як і раніше, хоче отримувати газ".

Непатріотично?

А у 2019-му в Україні стався політичний скандал ще на етапі національного відбору. Співачка MARUV (Ганна Корсун) здобула право представляти Україну на "Євробаченні-2019" в Тель-Авіві, але на конкурс не поїде. Її звинуватили у відсутності патріотизму та проведенні гастролів у Росії. Суспільний мовник і MARUV не домовилися про співпрацю. За словами співачки, умови контракту були "кабальними" і вона не захотіла бути "битою на політичній арені". У контракті з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ), зокрема йшлося про скасування гастролей MARUV у Росії та заборону спілкуватися з журналістами без узгодження з НСТУ.

Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Співуча диско-куля

    2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Бородата жінка у золотій сукні

    Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    80-ті роки: гламур у білому

    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Eurovision Song Contest 2006 Gewinner Lordi

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Шоу монстрів

    Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


DW.COM

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

"Доброго вечора, Європо!" Виставка під такою назвою проходить цими днями у стокгольмському ABBA Museum. Тут можна відчути унікальну атмосферу європейського свята і дізнатися цікавинки з його історії.  

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Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)  

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