"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

Міжнародний пісенний конкурс, заснований у 1956 році, тобто через 11 років після Другої світової війни, за задумом організаторів, мав сприяти примиренню Європи. Однак ледь не з перших років існування він відзначився низкою гучних скандалів, не пов'язаних із культурою.

Бойкот через анексію

Через турецьке вторгнення на Кіпр у 1974 році Греція відмовилась від участі в "Євробаченні-1975". Однак уже наступного 1976 року представниця Афін повернулась на "Євробачення" із піснею "Panagia Mou, Panagia Mou" ("Пречиста діво, пречиста діво"). У ній ішлося про табори для біженців замість туристичних кемпінгів та спалені будинки на Кіпрі. Маріза Кох виконувала композицію грецькою мовою і посіла 13 місце.

Букет замість переможця

Перемога на "Євробаченні-1978" ізраїльського співака Ізара Коена і групи Alphabeta стала прикрою несподіванкою для Йорданії. Спочатку замість виступів ізраїльтян йорданське телебачення транслювало фотографію букету квітів. А коли розпочався підрахунок голосів, і стало зрозуміло, хто перемагає, трансляцію перервали - "з технічних причин". Наступного дня йорданські ЗМІ повідомили, що на "Євробаченні" переміг представник Бельгії, який насправді посів друге місце. Цікаво, що наступного, 1979 року, Йорданія відправила до Ізраїлю свого учасника, а ось Туреччина оголосила бойкот конкурсу.

Нетолеровані таланти

Виступ і перемога на "Євробаченні-1998" ізраїльської співачки Дани Інтернейшнл супроводжувалися політичним скандалом у самому Ізраїлі. Ортодоксально налаштована частина суспільства не лише вимагала заборонити виступ артистки-транссексуалки, а й у разі допуску її до участі - домогтися розпуску уряду. Значно пізніше, у 2014 році, перемога австрійця Тома Нойвірта, більше відомого як Кончіта Вурст, настільки вразила російських політиків, що ті вимагали бойкотувати "Євробачення". Однак у 2015 році до Відня таки поїхала росіянка Поліна Гагаріна.

Перемога Дани Інтернешнл у 1998 році спричинила скандал у Ізраїлі

Революційний гімн

У 2005 році на "Євробаченні", що проходило в Києві, ледь не був зірваний виступ української групи "Гринджоли". Музиканти планували виконати гімн Помаранчевої революції - "Разом нас багато". Однак слова "Фальсифікаціям - ні! Махінаціям - ні! Понятіям - ні! Ні - брехні! Ющенко - так! Ющенко - так! Це - наш президент!" Європейська мовна спілка визнала політизованими та змусила групу змінити їх або виступати з іншою піснею. "Гринджоли" обрали перший варіант.

Росіє, прощавай!

У 2007 році українець Андрій Данилко - він же Вєрка Сердючка - заспівав на "Євробаченні" у Гельсінкі пісню "Dancing Lasha Tumbai". Ці слова дехто розчув як "Russia, Goodbye!" (Росіє, прощавай!), тож Сердючка швидко зникла з російських телеекранів, хоча до цього виступу мала в Росії неабияку популярність. А ось пісню грузинських учасників "Євробачення-2009" "We Don't Wanna Put In" ("Ми не хочемо тиску") організатори до конкурсу не допустили: надто відвертою у ній була гра слів - "Ми не хочемо Путіна". Враховуючи конфлікт у Південній Осетії, Грузія взагалі відмовилася брати участь у тодішньому "Євробаченні".

У 2016-му політичний скандал спалахнув довкола виступу української учасниці Джамали, яка виконувала пісню "1944" про депортацію кримських татар. Після анексії півострова Росією в 2014 році дехто угледів у виборі композиції паралелі з сучасними репресіями проти кримськотатарського населення у Криму. Організатори, втім, жодних порушень у пісні Джамали не побачили.

Організатори конкурсу не побачили політичного підтексту в пісні Джамали "1944"

Мовне питання

У 2008 році лірична пісня під назвою "Divine" спричинила політичний скандал у Франції. Саме з нею національний відбір "Євробачення" виграв співак Себастьєн Телльє. Деяких політиків обурило те, що свою композицію Телльє виконував англійською, а не французькою мовою. Дискусії щодо того, чому у Франції не знайшлося жодної гідної міжнародного конкурсу пісні саме французькою, не стихали кілька місяців. Зрештою Телльє із своєю "божественною" піснею посів на "Євробаченні-2008" 19-те місце.

Неполіткоректні коментарі

Іноді приводом для політичних скандалів на "Євробаченні" стають не виступи учасників, а коментарі телеведучих. Так, багаторічний ведучий "Євробачення" на BBC Тері Воган неодноразово дозволяв собі неполіткоректні висловлювання. Наприклад, 2010 року він назвав колег-ведучих із Данії "Доктором Смерть" і "Зубною феєю", що не на жарт розізлило данців. BBC довелось офіційно вибачатися за слова Вогана. Роком раніше британець заявив, що перемога Діми Білана є "абсолютно політичною", а те, що за нього віддали голоси громадяни колишнього СРСР і, зокрема, України, в якої з Росією тоді спалахнув газовий конфлікт, Воган пояснив тим, що "Україна просто, як і раніше, хоче отримувати газ".

Непатріотично?

А у 2019-му в Україні стався політичний скандал ще на етапі національного відбору. Співачка MARUV (Ганна Корсун) здобула право представляти Україну на "Євробаченні-2019" в Тель-Авіві, але на конкурс не поїде. Її звинуватили у відсутності патріотизму та проведенні гастролів у Росії. Суспільний мовник і MARUV не домовилися про співпрацю. За словами співачки, умови контракту були "кабальними" і вона не захотіла бути "битою на політичній арені". У контракті з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ), зокрема йшлося про скасування гастролей MARUV у Росії та заборону спілкуватися з журналістами без узгодження з НСТУ.

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