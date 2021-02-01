Як Німеччина планує радикально розширити виробництво вакцини від COVID-19

До виробництва вакцини BioNTech/Pfizer долучаться німецькі, американські, французькі та швейцарські компанії. Кілька заводів готуються до масового випуску препарату CureVac.
Спершу Німеччина відчуватиме гострий дефіцит вакцин від коронавірусу, однак пізніше поряд із США стане глобальним центром з виготовлення та експорту інноваційних мРНК-вакцин. Таке перетворення станеться протягом одного лише 2021 року. Про це свідчать конкретні плани фармацевтичної промисловості ФРН: до широкомасштабного розширення виробництва зараз підключаються великі представники галузі з різних країн. Тож проблему виробництва вакцини від коронавірусу вирішуватимуть усім світом.
Брак доз для масової вакцинації населення відчувають зараз багато індустріально розвинених держав. В Євросоюзі, де вакцини замовляють від імені 27 країн-членів, проблема ускладнюється тим, що з шести багатообіцяючих розробників, з якими були укладені попередні контракти на поставки, до кінця 2020 року до фінішу дістались лише два - BioNTech/Pfizer та Moderna, що працюють з технологією мРНК. У січні в ЄС був сертифікований третій виробник - AstraZeneca, однак у нього, схоже, труднощів з виробничими потужностями ще більше, ніж у перших двох.
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Специфіка ситуації в Німеччині полягає у тому, що вкрай затребувана нині вакцина була створена німецькою фірмою BioNTech, в якої навіть і близько не було виробничих потужностей, що дозволяють їй задовольнити попит в усьому ЄС, включаючи ФРН. Саме через це біотехнологічна компанія з Майнца, що головним чином зосереджена на наукових розробках, уклала альянс з одним з лідерів світової фармацевтичної промисловості - американською корпорацією Pfizer. Цей досвідчений велетень зі США забезпечив масштабні клінічні випробування у шести країнах, допоміг в складному процесі реєстрації і надав свої виробничі майданчики.
Однак на початку 2021 року з випуском вакцини BioNTech/Pfizer сталось наступне: величезні виробничі потужності Pfizer у США поки працюють тільки на американський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу корпорації в Бельгії. Але йому, як з'ясувалося, при такому високому попиті потрібна реконструкція, а в самій компанії BioNTech у Німеччині на цей час є лише обмежені можливості для виробництва у Майнці і на підприємстві в Ідар-Оберштайні.
Однак уже найближчими місяцями, або навіть тижнями, ситуація почне швидко й кардинально змінюватися. І річ навіть не тільки і не стільки в тому, що в другій половині лютого має завершитися розпочате в січні розширення потужностей на заводі Pfizer в бельгійському Пуурсе. Вирішальне значення матиме початок випуску вакцин на власному заводі BioNTech у німецькому Марбурзі. Компанія придбала його ще у вересні 2020 року у швейцарського фармацевтичного гіганта Novartis, але підприємству потрібна була серйозна реконструкція і модернізація, а персоналу - підвищення кваліфікації.
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Адже виробництво вакцин на основі технології мРНК є вельми специфічним, пояснив засновник і глава BioNTech професор Угур Шахін: "Тут не можна просто переключитися, розпочавши раптом випускати вакцину замість аспірину або мікстури від кашлю. Цей процес вимагає багаторічної експертизи, будівельних змін, спеціального обладнання".
Завод у Марбурзі, повідомляє BioNTech на своєму сайті, почне виробництво на тижні з 15 лютого. Його проєктна потужність - не менше 750 мільйонів доз на рік, що становить понад третину від тих двох мільярдів доз, які компанія має намір випустити спільно з Pfizer протягом 2021 року. Таким чином, йдеться про дуже велике підприємство, здатне у стислі терміни переламати ситуацію в Німеччині та в усьому Євросоюзі.
Тим більше, що завод отримає серйозну підтримку. У березні до випуску вакцини BioNTech/Pfizer має намір долучитись німецький завод американської фармацевтичної корпорації Baxter. Підприємство в Галле, що в Північному Рейні-Вестфалії, спеціалізується на препаратах проти раку, але зараз виділяє частину потужностей, щоб розливати по флаконах вакцини від коронавірусу: спершу на замовлення BioNTech та Pfizer, а в перспективі ще й для компанії з США Novavax у разі реєстрації її розробки.
У повідомленні для преси від 1 лютого компанія BioNTech запевнила, що в першому кварталі 2021 року Євросоюзу будуть поставлені всі обумовлені контрактом обсяги, а в другому - ЄС отримає додатково до замовлених ще 75 мільйонів доз.
Потім, влітку, підключиться французька компанія Sanofi - один з найбільших у світі виробників вакцин поряд з Pfizer. Її власна вакцина проти COVID-19 поки що зазнає невдачі і потребує подальших багатомісячних доробок і досліджень, але до того часу вона готова на своїх лініях здійснити для конкурента розлив понад 125 мільйонів доз.
Це відбуватиметься на виробничому майданчику Sanofi у Франкфурті-на-Майні, а продукція буде призначена для Євросоюзу. Оголошуючи в кінці січня про це рішення, глава французької фірми Пол Хадсон наголосив, що вся галузь має намір "докласти всіх зусиль для досягнення спільної мети - приборкати пандемію".
Дещо згодом надійшло повідомлення, що і швейцарський фармацевтичний гігант Novartis готовий допомогти компанії BioNTech. Після підписання контракту розлив її вакцин може початися в другому кварталі, а поставки готових доз назад у Німеччину - в третьому кварталі 2021 року. Виконуватиме роботу, про обсяги якої поки не повідомляється, в особливих асептичних умовах завод Novartis в швейцарському Штайні на самому кордоні Німеччини - на ньому працює чимало жителів німецького Бад-Зекінгена, розташованого на протилежному березі Рейну.
На одному боці Рейну - німецький Бад-Зекінген, на іншому - фармацевтичний завод Novartis у швейцарському Штайні
Ще одна швейцарська компанія, Siegfried, почне розливати вакцину BioNTech/Pfizer теж влітку на своєму заводі в німецькому Гамельні: саме зараз там монтують обладнання і готуються прийняти на роботу близько 50 нових співробітників. А німецька фармацевтична компанія Dermapharm почала виконувати цю роботу на своєму підприємстві в східнонімецькому місті Брена наприкінці 2020 року, ще до офіційної реєстрації препарату, і тепер теж розширяє виробничі потужності та наймає додатковий персонал.
Ще один партнер BioNTech з минулої осені і постачальник компонентів для її вакцини - німецька фірма Rentschler Biopharma з Лаупхайма. Втім, 1 лютого вона оголосила, що братиме участь у виробництві іншої створеної в Німеччині мРНК-вакцини, яку зараз тестує в третій фазі клінічних випробувань компанія CureVac з Тюбінгена. З нею в Німеччині та в Євросоюзі позв'язують великі надії: ЄС забронював у неї разом з опціями 405 мільйонів доз - більше, ніж у будь-якого іншого виробника.
Реєстрацію цієї вакцини очікують до кінця весни або влітку, але CureVac, що має власні потужності, вже на початку січня, з огляду на нинішні проблеми інших виробників, завбачливо уклала стратегічний альянс з найбільшим німецьким хіміко-фармацевтичним концерном Bayer.
Він ніколи раніше вакцини не випускав, але, спираючись на свій досвід в галузі біотехнологій, готовий налагодити їх виробництво на своїх підприємствах, перш за все - на заводі у Вупперталі. Згідно з повідомленням від 1 лютого, випуск мРНК-вакцини CureVac може розпочатися там вже до кінця цього року. А у 2022 році Bayer планує виробити не менше 160 мільйонів доз вакцини.
Ось і виходить, що менш ніж за рік Німеччина з країни, жителі якої змушені налаштовуватися на багатомісячне очікування своєї черги на щеплення від коронавірусу, перетвориться на величезний розгалужений виробничий майданчик з випуску однієї або, швидше, двох мРНК-вакцин і зможе задовольнити попит з боку не тільки свого населення і союзників по ЄС, а й поставляти їх до інших країн світу.