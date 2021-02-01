 Як Німеччина планує радикально розширити виробництво вакцини від COVID-19 | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.02.2021

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Економіка

Як Німеччина планує радикально розширити виробництво вакцини від COVID-19

До виробництва вакцини BioNTech/Pfizer долучаться німецькі, американські, французькі та швейцарські компанії. Кілька заводів готуються до масового випуску препарату CureVac.

Лабораторія компаніх BioNTech у Майнці: саме тут створили вакцину BioNTech/Pfizer

Лабораторія компаніх BioNTech у Майнці: саме тут створили вакцину BioNTech/Pfizer

Спершу Німеччина відчуватиме гострий дефіцит вакцин від коронавірусу, однак пізніше поряд із США стане глобальним центром з виготовлення та експорту інноваційних мРНК-вакцин. Таке перетворення станеться  протягом одного лише 2021 року. Про це свідчать конкретні плани фармацевтичної промисловості ФРН: до широкомасштабного розширення виробництва зараз підключаються великі представники галузі з різних країн. Тож проблему виробництва вакцини від коронавірусу вирішуватимуть усім світом.

Чому Європі не вистачає вакцини BioNTech/Pfizer?

Брак доз для масової вакцинації населення відчувають зараз багато індустріально розвинених держав. В Євросоюзі, де вакцини замовляють від імені 27 країн-членів, проблема ускладнюється тим, що з шести багатообіцяючих розробників, з якими були укладені попередні контракти на поставки, до кінця 2020 року до фінішу дістались лише два - BioNTech/Pfizer та Moderna, що працюють з технологією мРНК. У січні в ЄС був сертифікований третій виробник - AstraZeneca, однак у нього, схоже, труднощів з виробничими потужностями ще більше, ніж у перших двох.

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Специфіка ситуації в Німеччині полягає у тому, що вкрай затребувана нині вакцина була створена німецькою фірмою BioNTech, в якої навіть і близько не було виробничих потужностей, що дозволяють їй задовольнити попит в усьому ЄС, включаючи ФРН. Саме через це біотехнологічна компанія з Майнца, що головним чином зосереджена на наукових розробках, уклала альянс з одним з лідерів світової фармацевтичної промисловості - американською корпорацією Pfizer. Цей досвідчений велетень зі США забезпечив масштабні клінічні випробування у шести країнах, допоміг в складному процесі реєстрації і надав свої виробничі майданчики.

Штабквартира BioNTech у Майнці

Штабквартира BioNTech у Майнці

Однак на початку 2021 року з випуском вакцини BioNTech/Pfizer сталось наступне: величезні виробничі потужності Pfizer у США поки працюють тільки на американський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу корпорації в Бельгії. Але йому, як з'ясувалося, при такому високому попиті потрібна реконструкція, а в самій компанії BioNTech у Німеччині на цей час є лише обмежені можливості для виробництва у Майнці і на підприємстві в Ідар-Оберштайні.

Завод у Марбурзі: BioNTech стане великою компанією-виробником

Однак уже найближчими місяцями, або навіть тижнями, ситуація почне швидко й кардинально змінюватися. І річ навіть не тільки і не стільки в тому, що в другій половині лютого має завершитися розпочате в січні розширення потужностей на заводі Pfizer в бельгійському Пуурсе. Вирішальне значення матиме початок випуску вакцин на власному заводі BioNTech у німецькому Марбурзі. Компанія придбала його ще у вересні 2020 року у швейцарського фармацевтичного гіганта Novartis, але підприємству потрібна була серйозна реконструкція і модернізація, а персоналу - підвищення кваліфікації.

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Адже виробництво вакцин на основі технології мРНК є вельми специфічним, пояснив засновник і глава BioNTech професор Угур Шахін: "Тут не можна просто переключитися, розпочавши раптом випускати вакцину замість аспірину або мікстури від кашлю. Цей процес вимагає багаторічної експертизи, будівельних змін, спеціального обладнання".

Infografik Produktionsstätten von Corona-Impfstoff in Deutschland UK

Завод у Марбурзі, повідомляє BioNTech на своєму сайті, почне виробництво на тижні з 15 лютого. Його проєктна потужність - не менше 750 мільйонів доз на рік, що становить понад третину від тих двох мільярдів доз, які компанія має намір випустити спільно з Pfizer протягом 2021 року. Таким чином, йдеться про дуже велике підприємство, здатне у стислі терміни переламати ситуацію в Німеччині та в усьому Євросоюзі.

Novartis, Sanofi, Baxter: імениті партнери готові допомогти

Тим більше, що завод отримає серйозну підтримку. У березні до випуску вакцини BioNTech/Pfizer має намір долучитись німецький завод американської фармацевтичної корпорації Baxter. Підприємство в Галле, що в Північному Рейні-Вестфалії, спеціалізується на препаратах проти раку, але зараз виділяє частину потужностей, щоб розливати по флаконах вакцини від коронавірусу: спершу на замовлення BioNTech та Pfizer, а в перспективі ще й для компанії з США Novavax у разі реєстрації її розробки.

Територія фармацевтичної компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

Територія фармацевтичної компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

У повідомленні для преси від 1 лютого компанія BioNTech запевнила, що в першому кварталі 2021 року Євросоюзу будуть поставлені всі обумовлені контрактом обсяги, а в другому - ЄС отримає додатково до замовлених ще 75 мільйонів доз.

Потім, влітку, підключиться французька компанія Sanofi - один з найбільших у світі виробників вакцин поряд з Pfizer. Її власна вакцина проти COVID-19 поки що зазнає невдачі і потребує подальших багатомісячних доробок і досліджень, але до того часу вона готова на своїх лініях здійснити для конкурента розлив понад 125 мільйонів доз.

Це відбуватиметься на виробничому майданчику Sanofi у Франкфурті-на-Майні, а продукція буде призначена для Євросоюзу. Оголошуючи в кінці січня про це рішення, глава французької фірми Пол Хадсон наголосив, що вся галузь має намір "докласти всіх зусиль для досягнення спільної мети - приборкати пандемію".

Дещо згодом надійшло повідомлення, що і швейцарський фармацевтичний гігант Novartis готовий допомогти компанії BioNTech. Після підписання контракту розлив її вакцин може початися в другому кварталі, а поставки готових доз назад у Німеччину - в третьому кварталі 2021 року. Виконуватиме роботу, про обсяги якої поки не повідомляється, в особливих асептичних умовах завод Novartis в швейцарському Штайні на самому кордоні Німеччини - на ньому працює чимало жителів німецького Бад-Зекінгена, розташованого на протилежному березі Рейну.

На одному боці Рейну - німецький Бад-Зекінген, на іншому - фармацевтичний завод Novartis у швейцарському Штайні

На одному боці Рейну - німецький Бад-Зекінген, на іншому - фармацевтичний завод Novartis у швейцарському Штайні

Ще одна швейцарська компанія, Siegfried, почне розливати вакцину BioNTech/Pfizer теж влітку на своєму заводі в німецькому Гамельні: саме зараз там монтують обладнання і готуються прийняти на роботу близько 50 нових співробітників. А німецька фармацевтична компанія Dermapharm почала виконувати цю роботу на своєму підприємстві в східнонімецькому місті Брена наприкінці 2020 року, ще до офіційної реєстрації препарату, і тепер теж розширяє виробничі потужності та наймає додатковий персонал.

Компанія CureVac - виробник другої німецької мРНК-вакцини

Ще один партнер BioNTech з минулої осені і постачальник компонентів для її вакцини - німецька фірма Rentschler Biopharma з Лаупхайма. Втім, 1 лютого вона оголосила, що братиме участь у виробництві іншої створеної в Німеччині мРНК-вакцини, яку зараз тестує в третій фазі клінічних випробувань компанія CureVac з Тюбінгена. З нею в Німеччині та в Євросоюзі позв'язують великі надії: ЄС забронював у неї разом з опціями 405 мільйонів доз - більше, ніж у будь-якого іншого виробника.

Для випуску мРНК-вакцини концерн Bayer модернізує свій завод у Вупперталі

Для випуску мРНК-вакцини концерн Bayer модернізує свій завод у Вупперталі

Реєстрацію цієї вакцини очікують до кінця весни або влітку, але CureVac, що має власні потужності, вже на початку січня, з огляду на нинішні проблеми інших виробників, завбачливо уклала стратегічний альянс з найбільшим німецьким хіміко-фармацевтичним концерном Bayer.

Він ніколи раніше вакцини не випускав, але, спираючись на свій досвід в галузі біотехнологій, готовий налагодити їх виробництво на своїх підприємствах, перш за все - на заводі у Вупперталі. Згідно з повідомленням від 1 лютого, випуск мРНК-вакцини CureVac може розпочатися там вже до кінця цього року. А у 2022 році Bayer планує виробити не менше 160 мільйонів доз вакцини.

Ось і виходить, що менш ніж за рік Німеччина з країни, жителі якої змушені налаштовуватися на багатомісячне очікування своєї черги на щеплення від коронавірусу, перетвориться на величезний розгалужений виробничий майданчик з випуску однієї або, швидше, двох мРНК-вакцин і зможе задовольнити попит з боку не тільки свого населення і союзників по ЄС, а й поставляти їх до інших країн світу.

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