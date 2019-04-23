Як брати Клички відреагували на перемогу Володимира Зеленського на виборах

Віталій і Володимир Клички зустрілися з Жанною Нємцовою наступного дня після другого туру виборів президента України, який відбувся 21 квітня. Віталій зізнався, що голосував за Петра Порошенка як за ефективного і зрозумілого політика. Утім, брати впевнені, що з курсу євроінтеграції та реформ Україну звести не вдасться. Віталій Кличко, мер Києва і лідер партії "УДАР", зараз готується до осінніх виборів до Верховної Ради України і планує провести позачергові вибори мера Києва одночасно з парламентськими (для цього необхідно змінити український закон, поки ж чергові вибори мера повинні відбутися в 2020 році). Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко про своє майбутнє, тим більше політичне, розповідає більш туманно, але нічого не заперечує.

DW: Володимире, за кого ви віддали свій голос у другому турі президентських виборів в Україні?

Володимир Кличко: Все, що відбулося в кабінці, - це моя особиста думка, якою я ділитися не буду.

Добре. Вам, Володимире, можна, тому що ви - приватна особа. А ось від вас, Віталію, як від політика я би все ж хотіла почути відповідь. За кого ви віддали свій голос у другому турі президентських виборів?

Віталій Кличко: Незалежно від того, хто буде президентом України, головне, що хвилює мене, Володимира і мільйони українців, - яким шляхом розвитку піде Україна. Чи змінить вона курс євроінтеграції, демократичних перетворень, реформ, який вона обрала? Набагато важливіше для кожного українця - у жодному разі не звернути з того шляху, який був обраний в 2013 році. І не будемо забувати, що дуже багато українців заплатили за цей вибір, за майбутнє України найціннішим - своїм життям: і беручи участь в протестах на Майдані, і захищаючи Україну на сході.

Так за кого ви проголосували?

Віталій Кличко: Я віддав свій голос за Петра Порошенка і не приховую цього. Для мене він більш зрозумілий. Я знаю, що від цього президента очікувати. Якщо коротко пояснити, чому віддав свій голос, можу сказати, що Порошенко - дуже ефективний президент в тому, що стосується міжнародної політики. Він також зміг об'єднати навколо України міжнародну коаліцію, і завдяки цьому, за великим рахунком, у нас Україна зберегла свою незалежність. Що стосується Зеленського, то ця людина не представила свою програму. Ми голосуємо не за персону, а за ті дії, які вона представляє, які вона пропонує в майбутньому, тому що кожен українець насамперед хоче знати, чого йому чекати від майбутнього. А кожен чекає європейських стандартів життя.

Вас лякає той факт, що президентський пост отримала людина з нульовим політичним досвідом?

Володимир Кличко: Можна провести багато паралелей. Історично так вже склалося що, наприклад, в історії Сполучених Штатів (президентом. - Ред.) був колишній актор Рональд Рейган.

Віталій Кличко: Але хочу тебе поправити. Перш ніж стати президентом Сполучених Штатів, він двічі був сенатором.

Володимир Кличко: Правильно. Ще був Арнольд Шварценеггер, який першочергово був зі спорту (американський культурист і актор Арнольд Шварценеггер був обраний на посаду губернатора Каліфорнії в жовтні 2003 року і переобраний на цю посаду в 2006 році. - Ред.). Або ж наведу приклад тебе: колишній боксер став мером міста. Що ми маємо на даному етапі? Ми маємо президента - колишнього шоумена. Можна міряти стереотипами. Але я думаю, що найближчим часом буде зрозуміло, в якій ситуації ми опинилися. А за п'ять років буде взагалі зрозуміло, що було зроблено, а що не зроблено, чи були виконані обіцянки.

Ще одне важливе питання, яке неодноразово порушувалося під час передвиборних перегонів. Опоненти Володимира Зеленського звинувачували його в несамостійності, в тому, що за ним стоїть і його спонсорує один з відомих українських олігархів Ігор Коломойський. Чи так це?

Віталій Кличко: Я не можу ні спростувати, ні підтвердити цього. Усі про це говорять, є непрямі ознаки: телеканал "1+1" (належить Ігорю Коломойському. - Ред.) є давнім медіапартнером Володимира Зеленського. Це не є ні для кого секретом. І всі серіали, всі програми "Кварталу 95" транслюються на цьому каналі. Пан Зеленський досить часто був помічений разом з Ігорем Коломойським, приїжджав на його день народження, це показували на телебаченні. Усе це непрямі підтвердження. Я в цьому випадку не є тією стороною, яка може що-небудь стверджувати, або спростовувати. Усе це абсолютно відомі публіці факти.

Після ініціативи одного з кандидатів в президенти здати аналізи на алкогольну і наркозалежність ви, Володимире, запропонували залучити до цього міжнародних фахівців з VADA (Волонтерська антидопінгова асоціація, незалежна громадська організація для боротьби з допінгом в боксі і бойових мистецтвах. - Ред.). Чому це є важливим?

Володимир Кличко: Алкоголь в крові - це дурниця, за великим рахунком, ну подумаєш, людина пива випила. У Німеччині можна навіть пити пиво і сідати за кермо. Основне питання - наркозалежність. Якщо ти ухвалюєш рішення не тільки за себе, а за мільйони людей, за країну, за військових, в країні, де йде війна, це може призвести до набагато гірших наслідків, ніж в спорті.

Петро Порошенко підтримав вашу ініціативу, прийшов і повторно здав всі аналізи представникам VADA, але ми не побачили результатів. Які результати?

Володимир Кличко: А результатів я не знаю. Це вже особиста справа людини, яка здавала аналізи. Якщо він хоче - розповідає. Це не до мене питання.

Таким чином, ваша ініціатива повністю провалилася на українському прикладі?

Володимир Кличко: Ні, це абсолютно неправильно. Ініціатива пройшла успішно.

Пане Володимире, чи означають ваші яскраві заяви під час передвиборної кампанії, що ви думаєте про участь в політичному житті країни?

Володимир Кличко: Я думав, ви у мене запитаєте, чи планую я повернутися в спорт. Це більш цікава тема. Я відповідаю на це питання: ніколи не говори "ніколи".

Це про спорт. А про політику?

Володимир Кличко: Ніколи не говори "ніколи".

Віталію, а ви підтримаєте брата, якщо він вирішить брати участь в українській політиці?

Віталій Кличко: Я підтримаю брата в будь-якому його рішенні, яким би воно не було. Це його доля. Це його рішення.

Цієї осені в Україні відбудуться парламентські вибори. В якому форматі ви, Віталію, збираєтеся в них брати участь?

Віталій Кличко: Я однозначно буду брати участь в парламентських виборах. Оскільки в Україні парламентсько-президентська республіка, то від парламенту залежить дуже багато чого. На сьогодні 30 представників політичної партії "Удар" перебувають в парламенті. Без них мені було б украй складно провести багато законопроектів, які стосуються місцевого самоврядування міста Києва, розвитку міста. Я спілкуюся з багатьма мерами і я знаю, що їм потрібна підтримка на законодавчому рівні. Я впевнений, що нам необхідна фракція в парламенті для того, щоб відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

Фракція партії "УДАР", правильно?

Віталій Кличко: Це буде "УДАР" або буде ребрендинг. Одне можу сказати: парламент є однією з дуже важливих складових української політики.

Володимире, ви підтримуєте ініціативу брата йти в парламент?

Володимир Кличко: Я підтримую свого брата завжди, як робив це останні 43 роки.

Віталію, я знаю, що у вас є бажання провести дострокові вибори мера, щоб вони збіглися у часі з парламентськими. Для цього необхідно змінити закон на рівні всієї країни. Ви боїтеся втратити свою посаду і тому хочете провести дострокові вибори? Яка ваша мотивація?

Віталій Кличко: Це було б правильно. Справа в тому, що вибори - це завжди турбулентність. Вибори - це завжди демагогія.

Так це демократія?

Віталій Кличко: Вибори - це дуже багато популізму. Ось вийдіть на вулицю, запитайте людей, вони кажуть: "Ми втомилися від цих виборів". Тому що країна живе одним порядком денним. Багато процесів гальмуються в зв'язку з виборами. Тому, щоб країна не була перманентно у виборах, було б правильно перезавантажити всі гілки влади - і Верховну Раду, і місцеві ради, для того щоб наступні п'ять років максимально ефективно працювати, а не переходити від одних виборів до інших.