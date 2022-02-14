Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА - WADA) спеціалізується на боротьбі з допінгом у спорті. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "WADA".

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) є міжнародною неурядовою організацією, яка координує міжнародні заходи, спрямовані на боротьбу з допінгом у спорті. ВАДА була заснована 1999 року. Штаб-квартира Всесвітнього антидопінгового агентства розташована в канадському місті Монреаль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.