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Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА - WADA) спеціалізується на боротьбі з допінгом у спорті. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "WADA".
Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) є міжнародною неурядовою організацією, яка координує міжнародні заходи, спрямовані на боротьбу з допінгом у спорті. ВАДА була заснована 1999 року. Штаб-квартира Всесвітнього антидопінгового агентства розташована в канадському місті Монреаль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українських олімпійців можуть позбавити медалей і права участі в Олімпіадах та чемпіонатах світу. На засіданні в Парижі 24-25 листопада WADA має намір розглянути порушення антидопінгового кодексу в Україні і винести свій вердикт.
Серйозні закиди з боку WADA: Всесвітня антидопінгова агенція підозрює, що Україна порушувала антидопінгові правила. Тепер їй загрожує перевірка на відповідність кодексу агенції і санкції. DW розбиралася, які саме.