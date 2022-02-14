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Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА)

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА - WADA) спеціалізується на боротьбі з допінгом у спорті. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "WADA".

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) є міжнародною неурядовою організацією, яка координує міжнародні заходи, спрямовані на боротьбу з допінгом у спорті. ВАДА була заснована 1999 року. Штаб-квартира Всесвітнього антидопінгового агентства розташована в канадському місті Монреаль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі

Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі 14.02.2022

Російська фігуристка Каміла Валієва, яку підозрюють у допінгу, виступить в одиночних змаганнях на Олімпіаді у Пекіні. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляції МОК, ISU та WADA.

Допінг, спортсмени і Олімпіада: чи покарає Україну WADA? (23.11.2021) 24.11.2021

Українських олімпійців можуть позбавити медалей і права участі в Олімпіадах та чемпіонатах світу. На засіданні в Парижі 24-25 листопада WADA має намір розглянути порушення антидопінгового кодексу в Україні і винести свій вердикт.

Допінговий скандал в Україні: на Олімпіаду до Пекіна під нейтральним прапором?

Допінговий скандал в Україні: на Олімпіаду до Пекіна під нейтральним прапором? 05.11.2021

Серйозні закиди з боку WADA: Всесвітня антидопінгова агенція підозрює, що Україна порушувала антидопінгові правила. Тепер їй загрожує перевірка на відповідність кодексу агенції і санкції. DW розбиралася, які саме.
Голова антидопінгового центру України звільнився після претензій WADA

Голова антидопінгового центру України звільнився після претензій WADA 27.10.2021

Всесвітня антидопінгова агенція звинуватила український антидопінговий центр у завчасному попередженні спортсменів про тести на стимулятори.

WADA відкликала акредитацію Московської антидопінгової лабораторії

WADA відкликала акредитацію Московської антидопінгової лабораторії 10.10.2021

Всесвітня антидопінгова агенція позбавила Московську антидопінгову лабораторію права працювати за програмою "Біологічний паспорт спортсмена". Раніше в неї були відкликані інші ліцензії.
Російських спортсменів на два роки відсторонили від Олімпіад і чемпіонатів світу

Російських спортсменів на два роки відсторонили від Олімпіад і чемпіонатів світу 17.12.2020

Брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу дозволено тільки "чистим" російським спорстменам. Вони мають виступати у формі з позначкою "нейтральний атлет".

У 145 пробах Московської лабораторії виявлені маніпуляції - WADA

У 145 пробах Московської лабораторії виявлені маніпуляції - WADA 29.01.2020

Всесвітнє антидопінгове агентство виявило маніпуляції у 145 із підозрілих 298 проб з Московської антидопінгової лабораторії. Раніше WADA тимчасово призупинило її ліцензію.
Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції

Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції 23.01.2020

Через підозри в корупції голову Міжнародної федерації важкої атлетики Тамаша Аяна вирішили відсторонити від справ на 90 днів.
WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії

WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії 22.01.2020

Всесвітнє антидопінгове агентство знову тимчасово призупинило ліцензію Національної антидопінгової лабораторії Москви. Це рішення вже набуло чинності.

Коментар: Росію треба було не допустити до Євро-2020

Коментар: Росію треба було не допустити до Євро-2020 09.12.2019

Всесвітнє антидопінгове агентство дискваліфікувало російських спортсменів на чотири роки. На думку оглядача DW Тобіаса Ельмаєра, цього замало: шахраїв треба уражати так, щоб їм ставало справді боляче.
WADA на чотири роки заборонила РФ брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу

WADA на чотири роки заборонила РФ брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу 09.12.2019

Всесвітнє антидопінгове агентство відсторонило Росію на чотири роки від участі в Олімпіадах і чемпіонатах світу. Причина - фальсифікація проб російських спортсменів.
Глава USADA закликає WADA відсторонити Росію від Олімпіади в Токіо

Глава USADA закликає WADA відсторонити Росію від Олімпіади в Токіо 27.11.2019

Раніше у Всесвітньому антидопінговому агентстві порекомендували усунути РФ від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки.
МОК виступає за жорсткі санкції за махінації з допінг-пробами в РФ

МОК виступає за жорсткі санкції за махінації з допінг-пробами в РФ 26.11.2019

Міжнародний олімпійський комітет вважає, що відповідальність за маніпуляції даними Московської антидопінгової лабораторії лежить на російській владі та виступає за допуск "чистих" російських спортсменів до Олімпіади.
WADA ухвалило новий антидопінговий кодекс

WADA ухвалило новий антидопінговий кодекс 07.11.2019

Новий Всесвітній антидопінговий кодекс WADA, що діятиме з 2021 року, передбачає відповідальність за перешкоджання розголосу випадків допінгу.
Керівник РУСАДА підтвердив маніпуляції допінг-пробами у Росії

Керівник РУСАДА підтвердив маніпуляції допінг-пробами у Росії 15.10.2019

Росія змінила результати тисяч допінг-проб, щоб не нашкодити колишнім зіркам спорту, які сьогодні є високопоставленими спортивними чиновниками, заявив Юрій Ганус в інтерв'ю NYT.
WADA дало РФ три тижні для пояснення недостовірних допінгових даних

WADA дало РФ три тижні для пояснення недостовірних допінгових даних 23.09.2019

Виконком WADA дав Росії три тижні для пояснення щодо можливих сфальсифікованих даних з Московської антидопінгової лабораторії.

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