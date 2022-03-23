Чого Ілон Маск навчив колишню НДР, збудувавши під Берліном завод Tesla

Не встигла Tesla добудувати свою гігафабрику в Ґрюнгайде, як інша американська корпорація, один із лідерів світової мікроелектроніки Intel, оголосила, що реалізує свій новий гігантський проєкт у Європі також у Східній Німеччині.

Ніхто не стверджує, що приклад Ілона Маска відіграв тут вирішальну роль. І все ж таки успішне будівництво заводу його компанії цілком могло вплинути на рішення Intel вкласти 17 мільярдів євро (це найбільший інвестпроєкт окремо взятої фірми в історії ФРН!) у спорудження комплексу з двох підприємств з випуску мікрочіпів саме у східнонімецькому Магдебурзі.

Гігафабрика Tesla забезпечила Бранденбургу небачену рекламу

Колишня НДР, яка довго потерпала після об'єднання Німеччини в 1990 році від деіндустріалізації та відтоку робочої сили, переживає зараз справжній інвестиційний бум, причому його рушійною силою виявилися іноземні компанії. І найсильніший імпульс цьому буму, безсумнівно, дав завод із випуску щороку 500 тисяч електромобілів Tesla. Його спорудили у рекордно короткі для ФРН терміни під Берліном у федеральній землі Бранденбург. Конвеєр запрацював у березні 2022 року.

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Тому не дивно, що доповідь з дуже показовим заголовком: "2 роки Tesla: чому ми навчилися?" стала цього року одним із центральних пунктів програми щорічного Східнонімецького економічного форуму (Ostdeutsches Wirtschaftsforum), що відбувся у курортному містечку Бад-Заров. Своїми висновками з досвіду роботи з корпорацією Ілона Маска поділився міністр економіки, праці та енергетики Бранденбурга професор Йорґ Штайнбах (Jörg Steinbach).

І перше, з чого він почав, був той величезний рекламний ефект для всього регіону, який викликав прихід настільки іменитого інвестора: "Ми й уявити не могли, що цей проєкт приверне до Бранденбурга таку увагу за кордоном".

Міністр назвав три інвестиційні рішення, які стали прямим наслідком спорудження гігафабрики Tesla з виробництва електромобілів, а в перспективі і акумуляторних батарей: за останній рік німецький хімічний концерн BASF, австралійсько-німецька компанія Altech Industries та канадська Rock Tech Lithium оголосили про будівництво у землі Бранденбург заводів з виробництва різних матеріалів для акумуляторних батарей та їх переробки.

Як правильно організувати політичний супровід інвестпроєктів

Зараз ще три десятки великих компаній з різних галузей вивчають можливості інвестувати в Бранденбурзі близько 11 мільярдів євро, що суттєво більше, ніж до пандемії та появи заводу Tesla, повідомив земельний міністр економіки та наголосив: "Навіть якщо лише 10 відсотків цієї суми в кінцевому рахунку буде вкладено в нашому регіоні, це вже буде великим успіхом".

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Працюючи з Tesla, продовжив він, ми багато що зрозуміли про те, як слід організовувати процес "політичного супроводу" проєктів такого масштабу. Так, у регіональному уряді, робить висновок Йорґ Штайнбах, неодмінно має бути свій проєкт-менеджер, який насамперед координував би процес видачі різноманітних дозволів різними відомствами та службами. У випадку з Tesla їх було понад 20.

Гігафабрика Tesla у Ґрюнгайде під Берліном у день офіційного відкриття 22 березня 2022 року

У зв'язку з цим доповідач похвалив уряд сусідньої східнонімецької землі Саксонія-Ангальт, який, врахувавши досвід Бранденбурга, після рішення Intel інвестувати в Магдебурзі призначив одного із заступників регіонального міністра економіки відповідальним за супровід проєкту, розрахованого приблизно на п'ять років.

Проєкт Intel у Магдебурзі: швидкість приблизно як у Tesla

Проте вже на стадії загальноєвропейського тендеру, а потім підготовки інвестиційного рішення Intel за темпами роботи в Магдебурзі, схоже, цілком міг конкурувати з Tesla у Ґрюнгайде. Принаймні Бернд Гольтгаус (Bernd Holthaus), HR-директор німецького підрозділу американського гіганта мікроелектроніки, розповів під час дискусії після доповіді бранденбурзького міністра, що влада землі Саксонія-Ангальт протягом цілого року працювала "з неймовірною швидкістю".

Виходить, що німецький бюрократичний апарат, який прийнято лаяти за неквапливість, цілком здатний діяти швидко, гнучко та злагоджено, особливо коли його підганяє знаменитий на весь світ та наполегливий інвестор із великою сумою вкладень. У той же час у держапарату Німеччини, підкреслив топменеджер Intel Бернд Гольтгаус, є і величезна перевага: він забезпечує інвесторам правову захищеність, і "якщо рішення ухвалено, то його вже не змінюють, як це часто відбувається в інших країнах".

Так виглядатиме виробничий комплекс Intel під Магдебургом у 2027 році

Роберт Германн (Robert Hermann), який брав участь у дискусії, голова німецького урядового зовнішньоторговельного агентства Germany Trade & Invest (GTAI), покликаного залучати до Німеччини іноземних інвесторів, підтвердив: "Те, що ми сприймаємо як бюрократизм, за кордоном найчастіше розцінюють як правову надійність".

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А міністр економіки, туризму, сільського та лісового господарства землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце (Sven Schulze) після року інтенсивного спілкування з корпорацією Intel став ще більш переконаним у тому, що Євросоюз і особливо Німеччина ще й тому такі привабливі сьогодні для великих міжнародних корпорацій, бо є "одним з небагатьох регіонів політичної стабільності, що залишилися на планеті".

Китайська фірма CATL займеться у Тюрингії випуском батарей і наукою

У свою чергу, міністр економіки, науки та цифрового суспільства Тюрингії Вольфґанґ Тіфензее (Wolfgang Tiefensee) поділився досвідом роботи з китайським інвестором. Виробник акумуляторних батарей для електромобілів CATL завершує зараз поблизу Ерфурта, столиці цієї східнонімецької федеральної землі, будівництво першого за межами КНР заводу вартістю понад 1,8 мільярда євро. Його відкриття очікується цієї осені.

Штаб-квартира німецької філії CATL поблизу Ерфурта поруч із заводом акумуляторних батарей, що будується

А поруч ще в 2020 році відкрився науково-дослідний центр з розробки батарейних технологій, що входить до системи Товариства імені Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft) - об'єднання німецьких інститутів прикладних досліджень. Уряд Тюрингії виділив на створення та роботу цього центру 13,5 мільйона євро. "Ми разом займатимемося науковими розробками", - така перспектива, за словами міністра, стала одним із вирішальних аргументів, що спонукали компанію CATL зупинити свій вибір саме на Ерфурті.